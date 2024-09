Visita al Comando Provinciale di Alessandria del Generale di Brigata Andrea Paterna, nuovo comandante della Legione Carabinieri “Piemonte e Valle d’Aosta”.

Insediatosi dal mese di luglio, il Generale ha voluto portare il proprio saluto ai Carabinieri alessandrini, nel corso del ricco calendario di incontri con il personale dei comandi dipendenti, per conoscere personalmente uomini e donne dell’articolata e complessa struttura alle sue dipendenze.

«Essere Carabiniere significa mettersi al servizio degli altri, anche affrontando delle rinunce per favorire chi ci chiede aiuto. Nella natura del Carabiniere, la maggiore soddisfazione deriva dalla gioia di chi riusciamo ad aiutare: questa è l’essenza del nostro servizio» ha dichiarato il Generale Paterna durante il discorso ai Carabinieri delle Compagnie e delle Stazioni della provincia di Alessandria. «Per potere servire gli altri occorre avere un equilibrio interiore, personale e familiare. Il nostro lavoro richiede profonda motivazione e coraggio nell’affrontare le scelte della vita».

Il Generale Paterna, originario di Roma, laureato in Giurisprudenza e in Scienze della Sicurezza Interna ed Esterna, ha conseguito un Master in Studi Internazionali strategico-militari e ha frequentato il corso Istituto Superiore di Stato Maggiore Interforze al Centro Alti Studi per la Difesa.

Al termine del 167° Corso di Applicazione “FERMEZZA” dell’Accademia Militare di Modena, ha iniziato la carriera nel I Reggimento Carabinieri “Tuscania” di Livorno, comandando anche la 3^ Sezione GIS (Gruppo Intervento Speciale), e tra i vari incarichi ha prestato servizio al Comando Legione Carabinieri Liguria, ha ottenuto la nomina a Capo di Stato Maggiore e Comandante Interinale del Comando Legione Carabinieri Campania e, prima del comando della Legione Carabinieri Calabria, da cui si è trasferito a Torino, è stato Direttore dell’Istituto di Studi Professionali e Giuridico-Militare della Scuola Ufficiali dell’Arma.

La visita alessandrina del Generale di Brigata Andrea Paterna è stata anche occasione per il saluto di benvenuto al Tenente Colonnello Giovanni Palatini, che ha recentemente assunto il comando del Comando Provinciale di Alessandria.