In occasione della venticinquesima edizione delle “Vele d’Epoca”, Imperia si trasforma in un palcoscenico non solo per l’eleganza della tradizione velica, ma anche per l’impegno verso la sicurezza della navigazione e la protezione dell’ambiente marino. La Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Imperia, con la sua presenza costante, gioca un ruolo cruciale durante l’intera manifestazione, sottolineando il proprio legame con la cittadinanza e l’intero settore marittimo.

Le donne e gli uomini della Guardia Costiera sono in prima linea, sia in mare, dove vigilano per la sicurezza dei partecipanti alle regate e delle prestigiose imbarcazioni storiche, sia in banchina, con l’obiettivo di sensibilizzare il pubblico sull’importanza del rispetto dell’ambiente marino e della tutela della biodiversità. Questo impegno si concretizza attraverso lo “Sportello del mare”, uno spazio interattivo e innovativo allestito dalla Guardia Costiera, dove i cittadini possono ricevere informazioni sui numerosi servizi offerti dal Corpo, dalla sicurezza in mare alla protezione ambientale.

Durante la manifestazione, particolare attenzione viene rivolta alle famiglie e ai più piccoli, grazie a un’ampia gamma di attività e materiali informativi dedicati alla cultura marinaresca e alla tutela del mare. Modellini di navi, tra cui quello dell’iconica Nave Vespucci, e strumenti interattivi come un simulatore di soccorso in mare e un totem touch screen, permettono ai visitatori di scoprire i mezzi e le tecnologie utilizzate dalla Guardia Costiera per garantire la sicurezza e la protezione dell’ambiente.

Le unità a vela della Marina Militare Italiana e le motovedette della Guardia Costiera sono esposte al pubblico per l’intera durata dell’evento, offrendo l’opportunità di ammirare da vicino i mezzi con cui l’Autorità Marittima assicura la vigilanza e il soccorso in mare.

(Questo il programma:

Giovedì 12 Settembre , dalle ore 17.30 alle 19.30: visite a bordo della Motovedetta CP288.

, dalle ore 17.30 alle 19.30: della Motovedetta CP288. Sabato 14 Settembre , ore 17.15: dimostrazione illustrativa del servizio Operativo della Guardia Costiera di Imperia sull’ utilizzo della zattera di salvataggio . Inoltre, dalle ore 17.30 alle 19.30: visite a bordo della Motovedetta CP288;

, ore 17.15: illustrativa del servizio Operativo della Guardia Costiera di Imperia sull’ utilizzo della . Inoltre, dalle ore 17.30 alle 19.30: della Motovedetta CP288; Domenica 15 settembre, ore 19.30: cerimonia dell’ammaina bandiera – conclusione della manifestazione).

Tra gli eventi più attesi, vi sono le visite a bordo della motovedetta CP291 e le dimostrazioni operative, come l’illustrazione dell’uso della zattera di salvataggio, che testimoniano l’impegno costante della Guardia Costiera a favore della sicurezza marittima.

Questa manifestazione rappresenta un’importante occasione per la Guardia Costiera di avvicinarsi ulteriormente alla comunità, rafforzando il dialogo con i cittadini e contribuendo alla crescita di una coscienza collettiva orientata alla sicurezza in mare e alla protezione dell’ambiente marino. Si ricorda il 1530 Numero Emergenze in Mare ed il 112 numero unico delle emergenze.