Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Imperia, anche quest’anno, sarà presente con un proprio spazio espositivo alla consueta manifestazione delle vele d’epoca. L’Arma ha ritenuto fornire il proprio contributo alla manifestazione velistica internazionale, approfittando del notevole afflusso di pubblico per proporre e sottolineare alcune tematiche di interesse nonché fornire informazioni sulle peculiarità dell’Istituzione. Nel particolare, gli ospiti dello stand potranno ricevere informazioni sull’arruolamento, sulla formazione e sulle principali attività che i Carabinieri svolgono quotidianamente per la collettività.

Nello stand dei Carabinieri saranno esposti alcuni mezzi in dotazione ai reparti territoriali; le autovetture in servizio Radiomobile come le nuove Alfa Romeo “Giulia” e “Tonale” complete di dotazioni telematiche, le Ducati “Multistrada” e le E-Bike “Italwin – Travel Adventure” che negli ultimi mesi hanno suscitato molta curiosità per la versatilità di impiego sul litorale ligure.

Accanto ai Carabinieri del Comando Provinciale ci saranno, come sempre, i colleghi del Gruppo Carabinieri Forestali che avranno modo di illustrare ai presenti le attività di specifica competenza con le materie afferenti la tutela dell’ambiente e la salvaguardia delle specie animali a rischio di estinzione.

I visitatori potranno altresì ricevere informazioni su tutte le specialità dell’Arma ed attraverso un LED potranno visionare i recenti spot informativi prodotti, tra i quali quello realizzato, con l’ausilio di un testimonial d’eccezione, Lino Banfi, che per la profonda stima che nutre nei confronti dell’Istituzione e per la sua particolare sensibilità rispetto ai temi della legalità, si è dato disponibile alla realizzazione di uno spot informativo per contrastare il fenomeno sempre più diffuso e attuale delle truffe agli anziani. Le persone fragili sono sempre più prese di mira da persone senza scrupoli, che causano in loro segni indelebili che, oltre al danno economico e al trauma psicologico dell’invasione del proprio spazio domestico, determinano un grave senso di colpa per essere state raggirate. I truffatori approfittano proprio della sensibilità emotiva e della fragilità fisica degli anziani per conquistarne la fiducia, con i metodi più disparati.

Anche in questo contesto, l’Arma intende sottolineare come una corretta comunicazione e conoscenza del fenomeno possa coadiuvare la repressione del fenomeno, pertanto saranno disponibili alcune brochure con all’interno consigli e buone pratiche, ma soprattutto i Carabinieri saranno a disposizione per fornire qualsiasi utile chiarimento in merito a questo subdolo reato, recentemente riscontrato anche in provincia.