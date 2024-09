Una settimana di iniziative dedicate alla sensibilizzazione e all’informazione

Nel 1994 l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e l’Alzheimer’s disease international (Adi) hanno istituito la Giornata mondiale dell’Alzheimer e da allora il 21 settembre di ogni anno si celebra la ricorrenza con iniziative dedicate alla conoscenza e alla diffusione delle informazioni sulla patologia. La malattia di Alzheimer è la più comune forma di demenza. Insorge più frequentemente dopo i 65 anni di età e colpisce più spesso le donne. Come tutte le forme di demenza comporta un progressivo decadimento delle funzioni cognitive, a cominciare dalla memoria.

In occasione della XXXI Giornata Mondiale dell’Alzheimer sono previste numerose iniziative organizzate dagli enti promotori della Dementia Friendly Community di Casale Monferrato: una settimana di informazione, divulgazione e momenti ufficiali grazie ai quali, con diverse modalità, si creeranno occasioni di socialità mirata alla conoscenza della malattia di Alzheimer.

Sabato 21 settembre presso l’Aula Magna dell’Istituto Superiore “A. Sobrero”, alle ore 9,00 si terrà il convegno dal titolo “La malattia con demenza: l’informatica a supporto della prevenzione” con la presentazione del Centro Diurno Virtuale a cura del gruppo SobreWeb. Il programma, dopo l’accoglienza del Dirigente Scolastico Prof. Riccardo Rota e i saluti delle autorità intervenute, si svilupperà con: “Dementia Friendly Community di Casale M.to”, intervento a cura delle Dr.sse Anna Eccettuato e Anna Maria Avonto; “Invecchiamento e demenza”, intervento a cura della Dr.ssa Alessandra Ferraris, Dirigente Medico Neurologo, Responsabile C.D.C.D. A.S.L.AL; “Centro Diurno Virtuale”, presentazione a cura del prof. Fernando Fusano, del gruppo SobreWeb e delle psicologhe Dr.sse Chiara Lombardo e Aurora Cermelli – Dipartimento di Neuroscienze dell’Università di Torino; “La prevenzione della malattia di Alzheimer”, intervento a cura del Dr. Innocenzo Rainero, Neurologia e Neurofisiologia Clinica – Dipartimento di Neuroscienze dell’Università di Torino; “Attività motorie e potenziamento cognitivo”, workshop dimostrativo a cura degli allievi dell’I.S. Sobrero.

Domenica 22 settembre dalle 10,30 alle 12,00 e dalle 16,00 alle 18,00 i volontari dell’Infopoint Mnemsoine saranno a disposizione della Cittadinanza per informazioni e confronto sulle tematiche della demenza e sui servizi che la nostra Città offre in materia nel portico di Santa Croce; con le stesse finalità martedì 24 settembre e venerdì 27 settembre i volontari saranno al mercato di piazza Castello.

Giovedì 26 settembre dalle 16,00 alle 18,00, presso la Casa di Riposo, “La città va al Caffè Mnemosine”, occasione in cui gli intervenuti accolti dal Coro della Casa di Riposo potranno seguire l’intervento “Vi presento lo staff del Centro Diurno” della Dr.ssa Daniela Degiovanni, Presidente di Vitas e Direttore Sanitario CDR e “Alzheimer, purché se ne parli” di Marco Imarisio, editorialista de Il Corriere della Sera.

A chiudere la settimana dedicata alla divulgazione e alla sensibilizzazione, sarà l’incontro che si terrà presso la Sala Gialla di Palazzo San Giorgio, sabato 28 settembre alle ore 11,00, durante il quale verranno consegnate ai membri del Tavolo dei Promotori della DFC delle targhe che ne sottolineano lo status di promotori e avverrà l’avvicendamento dei coordinatori della DFC tra la Dr.ssa Anna Eccettuato e la Dr.ssa Anna Maria Avonto. A seguire, presso la CdR, si terrà l’inaugurazione del porticato dell’Infopoint con le “panchine della Memoria”, realizzate grazie all’operato dell’I.S. Leardi grazie alla collaborazione con la ditta RICREA della signora Angela Mensi esclusivamente con materiale riciclato, oltre alla presentazione dei visori che saranno in dotazione all’Infopoint stesso realizzati grazie all’attività del gruppo Sobreweb.

L’Assessore Irene Caruso sottolinea: “Un calendario ricco di incontri che celebra la Giornata Mondiale dell’Alzheimer attraverso momenti formativi e momenti divulgativi, interagendo con la comunità di Casale Monferrato per una maggiore consapevolezza della malattia e delle opportunità che il nostro territorio offre grazie al lavoro della Dementia Friendly Community e delle istituzioni che vi prendono parte: a tal proposito ringraziamo la Dr.ssa Anna Eccettuato per lo straordinario contributo che ha offerto sin dalla nascita dell’iniziativa e auguriamo buon lavoro alla Dr.ssa Anna Maria Avonto, certi che la sua esperienza e capacità saranno un prezioso supporto per il prosieguo delle iniziative della DFC, delle quali alcune, nuove, partiranno nella settimana successiva a quella che Casale Monferrato dedica all’Alzheimer”.

Dal mese di ottobre, infatti, verranno avviati corsi di facilitazione digitale a cura del Servizo Socioassistenziale ASL-AL, a cura di Cristina Tabucchi e gli incontri di Attività Fisica Adattiva a cura dell’ASL-AL, coordinati dal dr. Mauro Brusa.

Concludendo, il Sindaco di Casale Monferrato Emanuele Capra sottolinea: “Questa settimana ricca di iniziative consente di dare maggiore risalto a quello che la Dementia Friendly Community di Casale Monferrato ha strutturato in termini di servizi e di collaborazioni tra istituzioni del territorio; fare in modo che la cittadinanza conosca ciò che è a disposizione per le persone affette da demenze e per i loro caregiver, unitamente alle numerose iniziative strutturate autonomamente, fa della nostra città un esempio all’avanguardia che molti osservano con attenzione”.