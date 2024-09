“Apprendiamo con dispiacere la perdita di Maria Mattarella, nipote del Presidente della Repubblica.

A nome dell’Amministrazione Comunale e di tutta la nostra comunità, desidero esprimere le più sentite condoglianze al Presidente della Repubblica e alla sua famiglia. Precisiamo che la cerimonia di inaugurazione del Teatro Cavour è stata rimandata a data da destinarsi e da concordare, in segno di rispetto per il lutto che ha colpito il Presidente della Repubblica e la sua famiglia. Auspichiamo che tale rispetto sia condiviso da tutti, compreso chi talvolta esprime opinioni polemiche e fini a stesse anche in queste circostanze”, commenta il sindaco Claudio Scajola

