Venerdì 20 settembre dalle ore 21.00 si terrà l’ultimo appuntamento di Arena Derthona Jazz 2024, manifestazione che negli anni ha ospitato nomi leggendari e grandi artisti come Chick Corea, Pat Metheny, Burt Bacharach, Esperanza Spalding, Hamilton De Holanda, Snarky Puppy, Stefano Bollani, Hiromi e Cory Henry oltre aimemorabili concerti di tanti esponenti della canzone italiana come Franco Battiato, Caparezza, Fiorella Mannoia, Francesco De Gregori Eugenio Finardi, Massimo Ranieri, Ron, Fiorella Mannoia, Gino Paoli, Antonello Venditti e Cesare Cremonini.

Organizzato con il sostegno del Comune di Tortona, della Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona e di alcuni sponsor privati, il festival punta l’accento sull’eccellenza del jazz italiano, ospitando in cartellone tre concerti di grande livello, a ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria.

A coronare il festival sul palco del Teatro Civico di Tortona sarà l’incontro tra due incredibili artisti del jazz italiano e non solo: Danilo Rea -considerato uno dei migliori pianisti italiani, ricercatissimo in ambito pop e jazz – e Dado Moroni – pianista dalla classe inconfondibile e dall’indiscussa abilità tecnica e interpretativa. Sarà una serata inedita e speciale, che vede protagonista il dialogo tra i due pianoforti. Durante la sua carriera, Danilo Rea ha collaborato con Claudio Baglioni e di recente con Gino Paoli e Fiorella Mannoia, oltre ai più grandi musicisti jazz della scena italiana e internazionale come Chet Baker, Lee Konitz, Bob Berg, Michael Brecker, Tony Oxley, Dave Liebman, Kenny Wheeler, John Scofield, Joe Lovano, Toots Thielemans, esibendosi in diversi concerti nei maggiori festival jazz italiani e internazionali e dando spazio alla sua vera forza, la libera improvvisazione su temi melodici celebri.

Dado Moroni è uno dei pianisti jazz italiani più richiesti in Europa e in America. Con le sue preziose melodie, da sempre incanta il pubblico trascinandolo in un mondo dove musica, gioia ed emozioni regnano sovrane. Vanta prestigiose collaborazioni ed esibizioni con grandi star del jazz mondiale e italiano tra cui Mulgrew Miller, Kenny Barron, Eric Reed, Max Ionata, Tullio De Piscopo, Franco Cerri, Riccardo Fioravanti e Stefano Bagnoli. Anche nella sua carriera spiccano diverse esperienze in ambito pop con nomi come Lucio Dalla, Tiziano Ferro, Eros Ramazzotti e Ornella Vanoni.

Così commenta la nuova edizione il direttore artistico Charly Bergaglio: “Arena Derthona torna per il 2024 con rinnovata energia. Siamo molto contenti di ospitare a Tortona alcuni tra i più importanti jazzisti italiani e offrire al pubblico tre grandi serate con musica di altissimo livello.”

Il Sindaco di Tortona Federico Chiodi: “E’ un onore e un piacere per l’Amministrazione comunale presentare anche quest’anno una nuova edizione di Arena Derthona, iniziando anche un nuovo percorso che ha per orizzonte i prossimi cinque anni. Tre serate di grande musica che arricchiscono la qualità delle proposte di intrattenimento che Tortona anche in questo 2024 ha saputo presentare. Voglio ancora una volta ringraziare Charly Bergaglio, ideatore e organizzatore dell’evento che rappresenta ormai non soltanto una tradizione ma anche una delle eccellenze offerte dal nostro territorio.”

Il festival è realizzato con il sostegno del Comune di Tortona e della Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona.