È stato diramato da Arpal un aggiornamento sull’allerta meteo prevista per domani, giovedì 5 settembre. Dalla mezzanotte fino alle 13 di domani sarà in vigore l’allerta arancione per temporali sui settori A (Ponente), B (Zone centrale) e D (Bacini padani di Ponente).

Nei settori C (Levante) ed E (Bacini padani di Levante) confermata l’allerta gialla dalle 21 di stasera fino alle 15 di domani.

Di seguito il dettaglio:

– Zona A: dalle 21 alle 24 di oggi, mercoledì 4 settembre, allerta gialla per temporali; dalla mezzanotte fino alle 13 di domani, giovedì 5 settembre, allerta arancione; dalle ore 13 fino alle ore 15 allerta gialla.

– Zona B: dalle 21 alle 24 di oggi, mercoledì 4 settembre, allerta gialla per temporali; dalla mezzanotte fino alle 13 di domani, giovedì 5 settembre, allerta arancione; dalle ore 13 fino alle ore 15 allerta gialla.

– Zona C: allerta gialla dalle 21 di oggi, mercoledì 4 settembre, fino alle 15 di domani, giovedì 5 settembre.

– Zona D: dalle 21 alle 24 di oggi, mercoledì 4 settembre, allerta gialla per temporali; dalla mezzanotte fino alle 13 di domani, giovedì 5 settembre, allerta arancione; dalle ore 13 fino alle ore 15 allerta gialla.

– Zona E: allerta gialla dalle 21 di oggi, mercoledì 4 settembre, fino alle 15 di domani, giovedì 5 settembre.

È possibile rimanere aggiornati sull’evoluzione dell’allerta meteo sui canali ufficiali di Regione Liguria e Arpal.