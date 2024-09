orna l’atteso appuntamento con il Settembre Spignese, la festa annuale che anima il borgo di Spigno Monferrato con una serie di eventi e iniziative per tutte le età. Dal 5 all’8 settembre, i visitatori avranno l’opportunità di immergersi in un’atmosfera festosa, tra musica, gastronomia, cultura e tradizione.

Programma degli eventi:

5 settembre – Concerto di Angel Hortas

– Ore 21:00 – Presso la parrocchia di Sant’Ambrogio, il celebre organista Angel Hortas si esibirà sullo storico organo Agati-Collino, offrendo al pubblico un’esperienza musicale unica.

6 settembre – Festa della Leva

– Ore 20:00 – Piazza IV Novembre si animerà con un’ampia offerta di street food e servizio bar.

– Ore 22:00 – Presso lo sferisterio comunale, i ragazzi della leva 2006 festeggeranno con una serata di musica e divertimento in compagnia della discoteca itinerante EXTREME DISCO.

7 settembre

– Ore 16:00 – Tradizionale festa presso la Frazione Casato con Santa Messa e rinfresco.

– Ore 19:00 – In Piazza IV Novembre, apertura degli stand gastronomici e servizio bar.

– Ore 21:00 – Serata musicale con il gruppo “IL FALSO TRIO” per un intrattenimento all’insegna della buona musica.

8 settembre – Una Giornata di Cultura e Divertimento

– Ore 8:15 – “Le streghe danzano tra gli alberi”: un’esperienza unica tra i sentieri, i borghi dimenticati e i luoghi magici di Spigno Monferrato. La partenza è prevista da Piazza IV Novembre.

– Ore 10:15 – Santa Messa solenne presso la Parrocchia di Sant’Ambrogio.

– Ore 11:30 – Intitolazione del Teatro Comunale al pittore spignese Franco Vasconi e presentazione della nuova stagione teatrale “Teatro nelle valli Bormida”, con rinfresco a seguire.

– Ore 14:00 – Inizio della gara di Scala 40.

– Ore 15:00 – Giochi per bambini e passeggiata con i pony, a cura della “Scuderia d’Aleramo”.

– Ore 19:00 – Apertura stand gastronomici e servizio bar.

– Ore 21:00 – Serata danzante con l’orchestra spettacolo “Paolo Bagnasco” per chiudere in bellezza la festa.

Il Settembre Spignese è un’occasione imperdibile per riscoprire le tradizioni e la cultura di Spigno Monferrato, in un contesto accogliente e ricco di sorprese. Vi aspettiamo numerosi per celebrare insieme!

Per ulteriori informazioni e dettagli sul programma, visitate i profili Facebook e Instagram della Pro Loco di Spigno Monferrato 2014 o telefonate al numero 3491923100