Nell’ambito di una progressiva ridefinizione della circolazione urbana, il comando di Polizia Locale, su direttiva della Amministrazione comunale, ha iniziato a indicare – con segnali tracciati a terra e con cartelli stradali – l’inizio dell’area residenziale. Tale zona sarà sottoposta a particolari limitazioni data l’ubicazione e la presenza diffusa di particolari categorie di utenti, pedoni e ciclisti, che per definizione meritano particolari attenzioni ai fini della sicurezza.

Nelle zone individuate da questa misura i conducenti di veicoli saranno messi a conoscenza di trovarsi a circolare in un ambito urbano particolarmente frequentato da utenti deboli della strada, quali pedoni e ciclisti e pertanto dovranno prestare particolare attenzione e attenersi a una velocità massima di 30 km/h.

La zona residenziale sarà estesa a tutto il perimetro viabilistico esterno al centro storico e in particolare nelle vie Matteotti, via Gaggero, via Purgatorio, via Biancheri, via Petrarca, via Lombardi e Rossignoli e via Colombo.

Il provvedimento intende accrescere il livello di sicurezza tenuto conto della presenza nella zona di scuole e luoghi di ritrovo e di costante passaggio pedonale. La misura prende anche in considerazione la ciclovia tirrenica, che andrà a implementare la viabilità ciclopedonale nella zona centrale di Diano Marina.

In fase di definizione anche un nuovo piano per la regolamentazione della area pedonale urbana del centro storico. Nelle prossime settimane in programma interventi di segnaletica stradale anche nelle zone delle frazioni.