Il Comune di Diano Marina ha recentemente adottato due importanti delibere di giunta che segnano significativi interventi di riqualificazione e sviluppo urbano, finalizzati a migliorare la qualità degli spazi pubblici. Si tratta infatti di interventi che mirano a valorizzare il patrimonio comunale e a integrare nuove infrastrutture all’interno del tessuto urbano esistente.

Riqualificazione di piazza Dante

La prima delibera riguarda la riqualificazione di piazza Dante, un’area centrale di Diano Marina che necessita di interventi urgenti al fine di migliorarne l’aspetto e la funzionalità pubblica. La giunta ha dato mandato al Responsabile del Settore Lavori Pubblici – l’ingegnere Elena Muscarella – di predisporre la documentazione necessaria per avviare i lavori di riqualificazione, mantenendo l’attuale configurazione dell’area ma valorizzandone le peculiarità.

Riqualificazione di via Umberto Novaro

La seconda delibera si concentra su via Umberto Novaro, dove grazie al progetto finanziato dal PNRR – Next Generation EU, il comune ha installato una nuova isola ecologica.

A seguito dell’installazione – che ha ridotto il numero di stalli per motocicli disponibili nella zona – l’amministrazione ha previsto la ricollocazione dei parcheggi per motocicli e l’eliminazione del marciapiede esistente in Via Umberto Novaro (nei pressi dell’incrocio con via Ruffini) che versa in uno stato di degrado, trasformando l’intervento in un’importante occasione di riqualificazione dell’area. Anche in questo caso, la giunta ha incaricato il Responsabile del Settore Lavori Pubblici di adottare le misure necessarie per procedere con la pratica, senza che questo comporti nuovi oneri finanziari per l’amministrazione comunale.

“Queste delibere rappresentano un passo significativo verso il miglioramento e la modernizzazione di Diano Marina, rafforzando l’impegno dell’amministrazione comunale per la valorizzazione del territorio e la sostenibilità ambientale” dichiara il Sindaco Cristiano Za Garibaldi. “Gli interventi pianificati non solo miglioreranno la vivibilità della città per residenti e turisti, ma contribuiranno anche a rendere Diano Marina un esempio di gestione urbana efficiente e rispettosa dell’ambiente”.