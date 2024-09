La giunta di Diano Marina ha approvato una delibera riguarda i lavori complementari all’inserimento della ciclovia nel tessuto urbano di Diano Marina, per i quali il Comune beneficia di finanziamenti regionali. La giunta ha approvato il progetto esecutivo, il cui costo complessivo ammonta a 660.000 euro. I lavori, che mirano a migliorare la mobilità sostenibile nel comune, sono stati inseriti nel bilancio di previsione per l’anno 2024, garantendo una rapida esecuzione nel rispetto delle normative vigenti. Il tratto in oggetto è compreso tra il Torrente Evigno e l’ex Stazione ferroviaria di Diano Marina. Le aree interessate riguardano l’intero sviluppo di Via Purgatorio, il tratto di via Lucus Bormani compreso tra il varco in corrispondenza di via Santa Caterina e il campo da calcio, piazza Mameli e il primo tratto di via Gaggero in corrispondenza del civico n°5.

