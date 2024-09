A Diano Marina, la Polizia locale continua le attività investigative sugli appartamenti privati affittati a uso turistico (AAUT), riscontrando ancora numerose irregolarità anche grazie agli annunci che promuovono l’affitto degli appartamenti all’interno delle piattaforme di scambi e proposte commerciali online, oltre alle pagine social locali.

L’Assessore al Turismo, Luca Spandre, ha nuovamente espresso il suo apprezzamento per l’impegno dimostrato dagli uffici comunali e dalla Polizia locale, sottolineando l’importanza della regolarizzazione delle attività di affitto. “L’abusivismo, la concorrenza sleale e le truffe rappresentano problemi significativi, sia a livello locale che internazionale. Invitiamo tutti i proprietari di AAUT che non hanno ancora provveduto a regolarizzare la propria posizione, a farlo il prima possibile, per evitare le sanzioni che – come stiamo vedendo – sono inevitabili per chi non rispetta le norme. L’azione di verifica sul territorio continuerà anche grazie alle nuove normative nazionali, con l’obiettivo di ridurre al minimo le irregolarità e di promuovere un turismo sempre più sicuro. Ricordiamo che a breve scatterà anche l’obbligo di esporre il codice CIN (Codice Identificativo Nazionale) per le strutture turistico-ricettive e gli immobili in locazione breve o turistica: una norma che semplificherà l’identificazione dei proprietari degli immobili, rendendo lo sforzo dell’ente ancora più incisivo”.