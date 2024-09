Camminata goliardica e festosa fra le colline di Viguzzolo degustando i prodotti tipici del territorio.

PROGRAMMA

ore 8:30 ritrovo in piazza della Libertà

ore 9: 30 partenza

PERCORSO

Tappa 1 Cascina Montagnola il suo vino e la focaccia della panetteria Il Forno della Nonna

il suo vino e la focaccia della panetteria Il Forno della Nonna Tappa 2 Valcarrara Az. Vitivinicola Orsi Daniele con il suo vino e le sue sorprese culinarie

con il suo vino e le sue sorprese culinarie Tappa 3 Colle di San Bartolomeo con il vino dell’azienda vitivinicola La Perosa e la focaccia del panificio Lanza

con il vino dell’azienda vitivinicola La Perosa e la focaccia del panificio Lanza Tappa 4 Macelleria Semino con il suo “lingotto” di Viguzzolo e il vino delle Cantine Volpi

con il suo “lingotto” di Viguzzolo e il vino delle Cantine Volpi Tappa 5 le frittate speciali de La Bottega di Jessica, il vino della Cantina di Tortona e i dolci della panetteria Il Forno della Nonna

MODALITÀ ISCRIZIONE (max 200 persone)

on line al sito Azalai oppure sul posto entro le ore 9:00 – quota iscrizione € 20 (€ 15 per i bambini sotto i 14 anni) comprensiva di calice per degustazioni (consegnato alla partenza), tutti gli assaggi previsti durante le tappe e ristoro finale con vino della Cantina di Tortona