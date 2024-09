Il paese di Volpedo, sito nella Val Curone e noto per avere dato i natali al pittore Giuseppe Pellizza da Volpedo, ha in programma per il prossimo fine settimana una serie di eventi per salutare l’arrivo della stagione autunnale,

FESTA DI INIZIO AUTUNNO sabato 21 settembre (mercato coperto di piazza Perino)

ore 9/13 mercato biologico di Volpedo con tanti produttori ed artigiani

ore 10 "Costruisci la tua bambola di paglia – Un piccolo gesto per onorare la terra" laboratorio per bambini ad offerta libera

ore 11:15 "L'artigiano si racconta" gli artigiani raccontano e mostrano le loro opere

ore 12:30 pranzo in compagnia preparato con ingredienti bio dei produttori del Mercato

accompagnamento musicale

per tutta la giornata visite allo studio del pittore volpedese Giuseppe Pellizza e al Museo Didattico

HUB VOLPEDO sabato 21 settembre (via Mazzini, 22)

ore 17:30 Daniele Bicego dialoga con Claudio Gnoli del libro “Cantami o müsa: la cornamusa delle Quattro Province”

ore 21 concerto a ballo del trio Lampetròn (S. Faravelli piffero – M. Burrone fisarmonica – D. Bicego musa) ingresso libero con rinfresco

CITTÀ E CATTEDRALI – CHIESE APERTE sabato 21 e domenica 22 settembre (via Cavour)

apertura straordinaria della Pieve di San Pietro in occasione del progetto a cui la Diocesi di Tortona ha aderito con la collaborazione dei volontari diocesani.

Info modalità accesso e orari apertura

IL FASCINO DELLA NATURA sabato 21 e domenica 22 settembre (via Rosano, 1/a)

ultima occasione per vedere le tre opere pellizziane da moltissimi anni assenti dai circuiti espositivi, concesse generosamente in prestito al Museo Studio del pittore Pellizza da Volpedo – info

FRAMMENTI dal 15 al 22 settembre al Museo Didattico (piazza Quarto Stato)

rassegna di opere di Gianfranco Scassi – i lavori riguardano l’analisi dei processi sinergici legati ai fenomeni della complessità e della trasformazione materica – info