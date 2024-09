È il giorno dell’inaugurazione della “Festa del Vino del Monferrato”. La città è impegnata nei festeggiamenti, quando la Centrale Operativa dei Carabinieri riceve una richiesta di intervento per un’aggressione davanti a un supermercato poco distante dal luogo dell’evento enogastronomico. Un cliente dell’esercizio pubblico è stato aggredito da un mendicante infastidito per la mancata elemosina. Intervengono tre pattuglie dei Carabinieri – di Ticineto, Casale e Cerrina – impegnate sul posto per garantire l’ordine alla vicina festa. Riportano la calma senza particolari problemi, poi l’inattesa scoperta, quando l’aggressore viene identificato: è ricercato per reati commessi in passato, deve scontare una pena detentiva di un anno e nove mesi. L’uomo, un 25enne, ha un recente passato violento: lesioni personali, resistenza a Pubblico Ufficiale e spaccio di stupefacenti. Il Tribunale di Vercelli ha emesso un ordine di esecuzione per la carcerazione nei suoi confronti poco meno di tre mesi fa. Termina così la sua irreperibilità, i Carabinieri lo arrestano e lo accompagnano presso la Casa Circondariale di Vercelli.

