Rivieracqua ha comunicato l’avvio di un’importante opera di scavo e posa della condotta di stacco Roja bis, che interesserà due strade principali del comune: via Villebone e via Capocaccia. I lavori inizieranno lunedì 23 settembre alle ore 7.00 e si protrarranno fino alla conclusione dell’intervento, prevista in tempi non ancora definiti.

A causa dei lavori, sarà necessario apportare delle modifiche temporanee alla viabilità. In particolare, in via Villebone – tra l’ex passaggio a livello e il civico 37 di via Capocaccia – verrà istituito un senso unico alternato regolato da un impianto semaforico. Questa misura sarà necessaria per consentire agli operai di lavorare in sicurezza e garantire allo stesso tempo la circolazione stradale, sebbene ridotta.

L’operazione di scavo e posa della condotta Roja bis rientra nel piano di ammodernamento delle infrastrutture idriche locali: l’opera ha l’obiettivo di migliorare la rete idrica, ottimizzare la distribuzione dell’acqua e garantire un servizio più efficiente per tutti. Si consiglia agli automobilisti di prestare particolare attenzione alla segnaletica temporanea e di programmare eventuali percorsi alternativi per evitare code e rallentamenti.