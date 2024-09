Una segnalazione inviata al Comando di Polizia Locale di Alessandria da parte di alcuni cittadini ha condotto gli Agenti ad accertare che all’interno dell’immobile del vecchio l’hotel REX, in via San Francesco D’Assisi, erano presenti tre cittadini extracomunitari che l’avevano occupato abusivamente.

I tre cittadini sono stati sottoposti a rilievi foto dattiloscopici quindi deferiti alla competente Autorità Giudiziaria per violazione alle norme sul soggiorno in Italia e per occupazione abusiva di edificio privato a seguito della querela presentata dai proprietari, i quali stanno ora provvedendo a mettere in sicurezza l’immobile in disuso.

“Un ringraziamento alle donne e agli uomini della nostra Polizia Locale che lavorano per la sicurezza di tutti – afferma il Sindaco di Alessandria Giorgio Abonante – Prevenire situazioni simili è molto importante”.