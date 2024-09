Rivieracqua comunica che è avvenuta una rottura sulla condotta del Roja all’altezza del civico 39 di via Capocaccia, una danno che ha reso necessario il posizionamento di transenne e un’adeguata cartellonistica in preparazione all’intervento di riparazione, la cui conclusione è prevista per domani. I tecnici di Rivieracqua comunicano che la strada dovrebbe comunque restare aperta e che il servizio idropotabile non dovrebbe essere sospeso, anche se potrebbe essere necessario ridurre la pressione dell’acqua per favorire l’intervento di ripristino.

