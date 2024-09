Le Muse Festival al Femminile, terminata la rassegna letteraria “Libri d’Estate con LeMuse”,conclude i suoi eventi estivi nel Potente Ligure con il concerto del Coro conClaudia “Sorelle tutte. Pagine da Musical”. Si tratta appunto di un musical in costume, tutto al femminile, che si terrà il 15 settembre alle ore 21.00 a Costarainera. Il concerto sarà accompagnato da una degustazione di vini, grazie allo sponsor del sommelier Stefano Semeria. Il festival sbarcherà poi per la prima volta nel Lazio con una tre giorni di arte e letteratura a Viterbo.

Ma veniamo alle protagoniste di questo concerto: il Coro con Claudia nasce a Imperia nel febbraio del 2017 in ricordo della professoressa Claudia Barbieri, prematuramente scomparsa. È formato da cinquantacinque coriste, diretto da Margherita Davico e accompagnato all’organo e pianoforte da Tiziana Zunino e Mauro Carenzo; la regia è di Sandro Manera. A parte i canti sacri, classici e moderni, annovera nel suo repertorio anche brani etnici e pop, per i quali si avvale della collaborazione di Maurizio Pettigiani (percussioni), Gianni Martini (fisarmonica) e Letizia Barbagallo (flauto). Oltre a Imperia, il coro si è esibito a Genova, Andora, Roma e Palermo.

Margherita Davigo è da sempre direttrice di cori da lei fondati: il primo lo crea appena maggiorenne, il secondo, il Coro delle Voci Bianche di San Giovanni, che nasce nel 1983, farà molto parlare di sé: fra i suoi concerti e partecipazioni annovera I pagliacci al Teatro dell’Opera di Montecarlo con Placido Domingo, la sigla finale de I piccoli Mozart con Mike Bongiornoei Carmina Burana con l’Orchestra Sinfonica di Sanremo. Fonderà poi il coro della Nazario Sauro e, a seguire, quello di Pontedassio. La sua ultima creatura, il FestiValDelMaro, porta dal 2018 la musica nelle vallate imperiesi facendole conoscere ai turisti. Il coro ConClaudia resta però il suo progetto del cuore, a cui si dedica con impegno e passione.

Il musical in scena domenica prossima includerà brani tratti da “Sister Act”, “Tutti Insieme Appassionatamente” e da “Mamma Mia”.

L’idea del festival

Il Festival, come è ormai noto, sostiene e divulga la creatività femminile come valore e patrimonio attraverso le diverse forme espressive dell’arte: la letteratura e la musica, la pittura e la scultura. L’arte al femminile rappresenta infatti un arricchimento per la società tutta che, per l’asimmetria che persiste fra i generi, non sempre trova lo spazio ad essa dovuto. Il festival vuole essere un palcoscenico che dà visibilità a opere di scrittrici, musiciste e artiste emergenti, ed è itinerante, coinvolge cioè diversi comuni. Se il cuore del progetto è legato indissolubilmente al Ponente Ligure, Le MusE Festival al Femminile ODV promuove la diffusione del format in altre località, come nel caso di Viterbo, prima città laziale disposta a sostenere gli obiettivi fondanti dell’associazione LeMusE.

Patrocinio e sponsor: Regione Liguria, Comune di Costarainera, Coop Liguria, Associazione Farneparte, Sommelier Stefano Semeria.

Direzione artistica de LeMusE Festival 2024

Daniela Mencarelli Hofmann (autrice, artista, presidente de Le Muse Festival al Femminile ODV), mencarellihofmann@gmail.com, Gabriella Benedetti (insegnante, vicepresidente de Le Muse Festival al Femminile ODV), gabibene.gb@gmail.com, Loriana Lucciarini (scrittrice, direttivo de Le Muse Festival al Femminile ODV), lorianalucciarini@hotmail.com; Pagina FB de LeMusE Festival al Femminile ODV: https://facebook.com/LeMuseFestival