Domenica 22 settembre nel piccolo borgo di Remeneglia frazione di Fabbrica Curone e stata celebrata la festa di Gesu Bambino di Praga come di tradizione a conclusione del periodo estivo che ha chiamato a raccolta devoti da tutta la Val Curone e non solo, sempre presieduta e organizzata da Don Augusto Piccoli, Cappellano della Polizia di Stato di Alessandria e Asti.

Molte le Autorità Civili e Militari presenti: l Assessore Regionale del Piemonte alla Sanità Riboldi, l’Assessore Regionale alle Autonomie Locali Bussalino, il Presidente della Provincia di Alessandria Gualco e il Candidato e Sindaco di Quargnento Benzi, il Sindaco di Fabbrica Curone De Antoni, il Sindaco di Volpedo Giardini e il Vice Sindaco di Tortona Calore.

Graditissimo ospite e alle sue prime uscite ufficiali il Maggiore CC Belotti neo Comandante della Compagnia di Tortona accompagnato dal Maresciallo CC di San Sebastiano Curone Lamanna.

Inoltre erano presenti l Onorevole Pianetta, il Senatore Berruti e il Dottore Semino Primario dell’ Ospedale Civile di Tortona e gli Allievi Agenti del 227 Corso della Polizia di Stato della Caserma Cardile di Alessandria.

Numerosi i gruppi Alpini intervenuti da Voghera, Pavia, unione dei tre Comuni di Casei Gerola , Brallo di Pregola e Varzi, insieme all’ Associazione della Polizia di Stato e dei Marinai di Tortona e dell UNIR dell Oltrepo Pavese

Durante la Solenne Cerimonia animata dalla Corale dell Alta Val Curone diretta da Luigino Tosi, sono stati ricordati dalla Referente della Comunità Pastorale dell Alta Val Curone Cinzia Arsura anche i defunti dell ultimo anno di questa comunita e le vittime del Covid con il suono della tromba del Signor Dino della Banda Musicale di Voghera e il Soprano di fama internazionale Tomoko Okabe giunta appositamente con il Maestro Battegazzorre.

La processione per le vie del paese e la benedizione conclusiva con un bellissimo pensiero spirituale di Padre Pierluigi, venuto direttamente dal Santuario di Arenzano ha concluso con un rinfresco a tutti i partecipanti un pomeriggio di festa e di spiritualità che ne siamo convinti rimarrà un ricordo indelebile nel cuore di tutti.

