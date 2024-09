Tutto esaurito e grandi consensi a Tortona per le tre emozionanti serate del festival Arena Derthona Jazz 2024. Ad ospitare la manifestazione il 18, 19 e 20 settembre è stato il bellissimo Teatro Civico, che con la sua eleganza neoclassica è divenuto scenografia ideale di tre concerti da incorniciare. Protagonisti sul palco: Letizia Gambi con una eccezionale All Women Band completata da Elisabetta Serio, Giovanna Famulari, Ilaria Capalbo ed Elisabetta Saviano, il grande Enrico Rava che ha incantato il pubblico con nuovo quintetto “Fearless Five” formato insieme a Francesco Diodati, Matteo Paggi, Francesco Ponticelli ed Evita Polidoro, e due tra i più importanti pianisti italiani, Danilo Rea e Dado Moroni, che hanno coronato il festival con un meraviglioso viaggio “a due Steinway” tra le perle di autori come Bach, Battisti, Beatles, Puccini, De Andrè.

Tanti i pareri positivi raccolti da addetti ai lavori e dal pubblico arrivato da diverse regioni – sin dal centro Italia – per assistere ai tre live.

Charly Bergaglio, direttore artistico di Arena Derthona: “Siamo molto felici del grande successo di questa edizione, sia in termini di partecipazione del pubblico che per la grande qualità della proposta artistica. Un eccellente risultato frutto dell’ottima macchina organizzativa che contraddistingue il festival, del prezioso sostegno degli enti pubblici e delle aziende private che hanno creduto in questa manifestazione, della grande attenzione mediatica sia nazionale che territoriale, per la quale ringraziamo le redazioni di quotidiani, radio e web. Fondamentale anche la collaborazione con un nuovo team formato da professionisti della musica italiana: il manager Aldo Mercurio, l’ufficio stampa Fiorenza Gherardi De Candei e il fotografo Roberto Cifarelli. Un ringraziamento speciale va allo staff del Teatro Civico che ha accolto il festival inizialmente previsto nel Cortile del Chiostro dell’Annunziata.”

Il sindaco Federico Chiodi: “Arena Derthona si è confermato anche quest’anno un appuntamento immancabile per gli appassionati della grande musica ed uno degli eventi di maggior rilievo, per qualità e partecipazione, fra le proposte artistiche e culturali della nostra città. Ringrazio ancora una volta l’ideatore Charly Bergaglio, il suo staff, il personale del Teatro Civico, oltre a tutti quanti i partner e gli sponsor che hanno permesso l’ottima riuscita anche di questa stagione…in attesa di mettersi al lavoro per le prossime iniziative legate ad Arena!”

Fervono dunque le idee e le energie per una prossima edizione della manifestazione che in quindici anni di attività ha portato a Tortona nomi leggendari e grandi artisti come Chick Corea, Pat Metheny, Burt Bacharach, Esperanza Spalding, Hamilton De Holanda, Snarky Puppy, Stefano Bollani, Hiromi e Cory Henry oltre aimemorabili concerti di tanti esponenti della canzone italiana come Franco Battiato, Caparezza, Fiorella Mannoia, Francesco De Gregori Eugenio Finardi, Massimo Ranieri, Ron, Fiorella Mannoia, Gino Paoli, Antonello Venditti e Cesare Cremonini.

Il festival è stato realizzato grazie al sostegno del Comune di Tortona e della Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona.

Sponsor: Ratti, Kephas, Simecom, Assicurazioni Picchi, Centro Ippico Il Torrione, Torti Pietro & Andrea, Suzuki Concessionaria Autojolly.

Partner: Fineco