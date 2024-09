Pur essendo e rimanendo sempre una minoranza della popolazione, a Tortona e nel Tortonese, come in tutte le altre parti del mondo, ci sono sempre stati, ma adesso grazie a questa nuova cultura dell’inclusione, possono finalmente essere più considerati ed avere uno spazio loro, com’è giusto che sia per tutte le persone, perché la libertà individuale è fondamentale e deve tenere conto di tutti, anche se spesso alcuni media hanno la tendenza a stravolgere la realtà confondendo minoranze con maggioranze, ma questo è un altro discorso.

La notizia di questi giorni è che venerdì 27 settembre riapre dopo circa un anno di lavori all’ex Tastevin Sottosopra, in via Fracchia 16, il circolo A3 che si propone come luogo sicuro per tutte le persone QUEER e simpatizzanti Lgbt.

“Dopo successo del Pride dello scorso 6 luglio – dicono i gestori – si è sentita la necessità di un posto sicuro dove non esiste la discriminazione ma solo il rispetto. Il circolo si propone quindi come punto di aggregazione, dove poter passare il tempo utilizzando i servizi dell’associazione, mentre sarà possibile ma solo su prenotazione e solo per i soci regolarmente iscritti, anche partecipare alle cene che verranno organizzate settimanalmente con numero limitato di partecipanti. Essendo un circolo, non è aperto al pubblico, ma occorre fare un’iscrizione almeno qualche giorno prima, utilizzando il link che si trova nel profilo Instagram e Facebook di AR3. La comunita Queer che negli ultimi tempi è cresciuta notevolmente anche nel Tortonese finalmente ha un posto dove sentirsi liberi di essere e non sognare di essere! L’iscrizione è annuale e prevede un quota minima di 10€, ad ogni nuovo iscritto verrà omaggiato un drink di benvenuto a propria scelta.”

Tutte le info al seguente link

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd4jBefkw5OHkHl80F5NHQJ7qGzkMWJ7ER5dJSU5veGasKL9w/viewform