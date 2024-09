Appuntamento a giovedì 19 settembre alle ore 21 presso l’ex chiesa Aglicana di Alassio per un evento di grande fascino che vedrà protagonistidue giovani e talentuosi artisti che, nel corso dell’anno, hanno dimostrato molta professionalità, affermandosi in Italia e all’estero: il cantante e ballerino italo-americano Joshua Consigli e la cantautrice alassina Diandra Delfino.

L’evento, organizzato da Jumar Events in collaborazione con l’Assessorato al Turismo del Comune di Alassio, è ad ingresso libero (fino a esaurimento dei posti disponibili) e offrirà al pubblico uno spettacolo musicale capace di trascinarlo in un viaggio emozionale dagli anni ’50 a oggi, combinando l’atmosfera dei “vecchi locali” con la modernità degli spettacoli dal vivo. Un viaggio musicale che sarà un mix ricco e vario di generi, dal pop al jazz, fino al rockabilly, offrendo un’esperienza profonda e coinvolgente.

“Le performance e capacità artistiche di Joshua e Diandra – sottolineano gli organizzatori – sono la prova che i sogni possono diventare realtà grazie a determinazione, dedizione e lavoro di squadra. Attraverso la loro arte, hanno mostrato come bellezza e forza della stessa arte possano essere veicoli di unione e armonia. Con il loro carisma, celebrano sonorità passate e future, rendendo ogni performance indimenticabile. Un ringraziamento speciale all’amministrazione comunale di Alassio, che supporta i giovani talenti e promuove iniziative artistiche che valorizzano il territorio”.

“Per la nostra amministrazione comunale è un vero piacere – sottolinea il vicesindaco di Alassio con delega al Turismo, Angelo Galtieri – poter realizzare eventi emozionanti per il pubblico, che mettono al centro giovani artisti di così grande talento come Joshua e Diandra. E ciò è ancora più significativo quando, come nel caso di Diandra, si tratta di un’artista che porta alto il nome di Alassio”.

Joshua Consigli, cantante e ballerino italo-americano, ha interpretato Michael Jackson nel film A Gift from God, presentato a Cannes il 14 maggio 2024. Il 15 giugno ha ricevuto l’onore di firmare la prestigiosa piastrella del Muretto di Alassio.

Diandra Delfino, cantautrice emergente della scena musicale italiana, ha recentemente concluso il tour con Fred De Palma, incantando il pubblico con la sua voce unica. È stata inoltre premiata come prima classificata al Concorso Je so Pazzo, dedicato a Pino Daniele.

Il percorso artistico di entrambi i giovani talenti è sostenuto da Maria Crepaldi di Jumar Events e dal suo staff.