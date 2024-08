Lunedì 12 agosto, il Comune ha riaperto le iscrizioni online per il servizio di refezione scolastica per l’anno scolastico 2024-2025. Questa sessione rappresenta l’ultima opportunità per i genitori e tutori di iscrivere i propri figli al servizio mensa.

Per effettuare l’iscrizione, è necessario accedere al portale comunale https://dianomarina.ecivis.it tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o CIE (carta d’identità elettronica). Il Comune raccomanda a chi non ha ancora provveduto all’iscrizione di farlo con tempestività, al fine di consentire una corretta organizzazione del servizio di refezione.

È importante ricordare che, secondo il regolamento in vigore, saranno accettate solo le domande di iscrizione che non presentino situazioni debitorie. Inoltre, è richiesto un credito minimo di €50,00, dato che il servizio è pre-pagato. Questo requisito mira a garantire che tutte le famiglie siano in regola con i pagamenti, permettendo al Comune di gestire efficacemente le risorse destinate alla refezione scolastica.

Per gli alunni che hanno già utilizzato il servizio negli anni precedenti, i dati anagrafici saranno già presenti nel sistema, semplificando la procedura di iscrizione. Per i nuovi iscritti, sarà invece necessario che i genitori o tutori inseriscano manualmente tutti i dati richiesti, compilando accuratamente gli appositi campi.

La riapertura delle iscrizioni rappresenta l’ultima possibilità per le famiglie di assicurare ai propri figli l’accesso al servizio mensa per l’anno scolastico 2024/25. La tempestività è fondamentale per evitare disguidi e per garantire che tutti i bambini possano usufruire di un servizio essenziale come quello della refezione scolastica. Il Comune invita tutti gli interessati a completare l’iscrizione quanto prima, seguendo le indicazioni fornite e rispettando le condizioni richieste.