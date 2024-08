I militari della Guardia Costiera di Imperia augurano a tutto il cluster marittimo un sereno ferragosto, rassicurando che la sicurezza in mare non va mai in vacanza. Complice una situazione meteo complicata, già nella mattinata sono arrivate numerose chiamate di emergenza. Tra queste, la Sala Operativa della Guardia Costiera di Imperia, veniva allertata da un membro dell’equipaggio di un’imbarcazione a vela di 13 metri, di bandiera belga in difficoltà a causa di una burrasca in corso nelle acque antistanti il Comune di Santo Stefano al Mare (IM) a circa 7 Miglia dalla costa.

A bordo, undici persone, di cui sette bambini, due dei quali neonati. Immediatamente veniva disposto l’intervento della dipendente Motovedetta SAR “CP882” che lasciava gli ormeggi del porto di Imperia e in poco tempo, raggiungeva la zona oggetto di segnalazione.

Il personale militare a bordo, malgrado le condizioni meteomarine sfavorevoli, intercettava l’unità e provvedeva ad assistere e scortare i malcapitati presso il porto di Imperia.

Per la giornata odierna e per i prossimi giorni, la Guardia Costiera di Imperia raccomanda di valutare attentamente le previsioni meteorologiche prima di uscire in mare. Fenomeni intensi potrebbero infatti ancora verificarsi nella giornata odierna e nei prossimi giorni dove, stato del mare, raffiche di vento oltre i 40 nodi e visibilità, possono rappresentare un serio pericolo per la navigazione. Tali fenomeni si possono verificare con anche con il minimo preavviso e sono caratterizzati da una forte intensità, per questo occorre avere sempre la dotazione di sicurezza idonea e commisurata alle persone a bordo e alla navigazione intrapresa. Anche in spiaggia occorre fare attenzione, sia allo stato del mare che ad eventuali oggetti che potrebbero volare spinti dal

vento, quali ombrelloni. Si ricorda che con bandiera rossa è buona norma evitare la balneazione.