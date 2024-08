Il 15 agosto alle 22:30 Diano Marina sarà teatro del secondo spettacolo pirotecnico della stagione, che si terrà presso la suggestiva cornice del Molo delle Tartarughe.

Per garantire la massima sicurezza pubblica durante i fuochi d’artificio di Ferragosto, il Comune di Diano Marina ha emesso un’ordinanza che prevede la chiusura al pubblico di entrambi i moli circoscritti nell’area portuale, inclusa l’intera area del Molo delle Tartarughe, dalla radice sino alla cima. Questa misura sarà attiva il 15 agosto 2024 dalle ore 19:00 fino alle 24:00, o comunque fino al termine delle operazioni di bonifica post-spettacolo.

Questo spettacolo rappresenta un appuntamento imperdibile per la comunità di Diano Marina, ma richiede la collaborazione di tutti per garantire un’esperienza sicura e piacevole. I cittadini e i visitatori sono invitati a rispettare le disposizioni comunali e a godersi lo spettacolo pirotecnico in totale sicurezza.