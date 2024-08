Il punto interrogativo alla fine della frase è d’obbligo, in quanto la notizia arriva da alcune segnalazioni giunte in redazione, tuttavia, secondo quanto è stato possibile appurare, non sembrano esserci state denunce in merito, unico dato certo che darebbe riscontro a gravi episodi come questi. Purtroppo è cattiva abitudine di diverse persone che subiscono furti, rapine, angherie e soprusi vari, non recarsi sempre dalle Forze dell’ordine per cui non sappiamo se le segnalazioni corrispondano a verità o meno.

Ad ogni modo, poiché il ruolo di un giornalista non è solo quello di informare ma anche di valutare possibili segnalazioni importanti giunte dai cittadini e nel caso pubblicarle per evidenziare un pericolo o avvisare la gente di fare attenzione verso situazioni potenzialmente pericolose, abbiamo deciso di riportare quanto è stato segnalato.

Le rapine sarebbero avvenute in giornate diverse e avrebbero riguardato tre giovani e – secondo quanto ci è stato riportato – tutte si sarebbero verificate in via Lorenzo Perosi, in pieno centro storico cittadino.

Il primo colpo avvenuto poco prima delle 22 di sera nei giorni scorsi ai danni di un giovane, il secondo poco dopo le 21 ai danni di una ragazza e il terzo verso le tre del mattino ai danni di un ragazzo. La tecnica sarebbe sempre la stessa: il giovane da solo passeggia lungo il marciapiede quando all’improvviso si trova davanti ad un giovane straniero, poco più grande di lui che gli punta un coltello davanti e si fa consegnare il cellulare. I giovani impauriti consegnano il cellulare scappano.

Verità o menzogna? Non spetta a noi appurarlo, ma è certo che se invece di raccontare l’accaduto alle persone, le vittime (o i loro genitori) si recassero dai carabinieri a sporgere denuncia, forse sarebbe meglio.