Mercoledì 7 agosto dalle ore 9.30 alle 12.30, presso il Centro Estivo comunale allo Chalet Castello di Tortona, si terrà l’iniziativa “PRE.SI. – PREvenzione e SIcurezza” realizzata in collaborazione con la Protezione Civile e dedicata ai bambini e alle bambine nella fascia 6-14 anni che frequentano il servizio. Parteciperanno all’iniziativa: la Polizia Municipale, i Vigili del Fuoco, i Carabinieri, la Guardia di Finanza, il locale comitato della Croce Rossa e la Confraternita Misericordia.

Sarà strutturato un percorso a stand dove i bambini e le bambine, suddivisi in gruppi, potranno vedere i mezzi e attrezzature in dotazione, rivolgere domande, ascoltare e visionare materiali audio e video, sperimentare percorsi stradali in sicurezza, e tanto altro.