È stato inaugurato oggi il primo tratto della nuova pista ciclopedonale di Chiusavecchia. Un percorso sull’argine del torrente Impero che ha subito un completo restyling con il rifacimento del fondo, la messa in sicurezza dei muri di delimitazione e un nuovo impianto di illuminazione. Un’opera complessiva, in due lotti, da 700mila euro, di cui 450mila finanziati dalla Regione Liguria attraverso il Programma di rigenerazione urbana. Questa mattina il taglio del nastro per il completamento del primo lotto costato 270mila euro di cui 200mila di risorse regionali. Presenti nell’occasione l’assessore regionale all’Urbanistica Marco Scajola, il sindaco di Chiusavecchia Luca Vassallo e diversi amministratori delle valli Impero e Arroscia.

“Un lavoro che promuove e rivitalizza un’intera area del borgo di Chiusavecchia. Recuperiamo il tracciato attraverso i caratteristici orti garantendo nuovi spazi dedicati ai cittadini di tutte le fasce d’età e restituendo anche un’immagine differente, dal basso verso l’alto, del paese – spiega l’assessore regionale Marco Scajola -. In totale, sui due lotti previsti, Regione Liguria ha stanziato 450mila euro per questo intervento dimostrando così quanto lo ritenga importante per tutto il Comune, ma anche per quelli limitrofi e in un ideale collegamento ciclabile dalla costa all’entroterra. In quest’ultima parte di territorio stiamo portando a compimento tutta una serie di opere in grado di cambiare il volto dei rispettivi paesi. Abbiamo infatti investito, nelle sole vallate interne dell’imperiese, 6 milioni di euro attraverso il Programma regionale di rigenerazione urbana. Con queste risorse, senza precedenti, abbiamo migliorato vie, piazze, edifici e ridato vita, come qui a Chiusavecchia, a zone rimaste indietro facendole diventare parte integrante e viva delle comunità”.

Il secondo lotto avrà un costo di 430mila euro di cui 250mila saranno stanziati dalla Regione Liguria attraverso il Fondo sviluppo e coesione. Con il suo completamento, previsto entro il 2025, verrà collegato il centro storico con tutta la parte bassa del paese fino al campo sportivo e all’ex frantoio Roccanegra, recentemente acquisito dal Comune.

“Un risultato molto importante per la nostra amministrazione che, fin dal suo insediamento, si è sempre adoperata per migliorare la qualità della vita di chi abita o viene in villeggiatura nel nostro paese – aggiunge il sindaco Luca Vassallo-. Poter aprire al pubblico il primo tratto della pista ciclabile permette di far rivivere il connubio tra il paese e il fiume con un percorso anche storico di recupero delle tradizioni legate agli orti e al sistema di irrigazione di un tempo. L’opera è stata realizzata grazie al contributo di Regione Liguria, ai fondi del Comune di Chiusavecchia e al contributo a valere sulla Green Community ‘Due valli concrete e verdi’ finanziata con il Pnrr. Sono in fase di ultimazione i lavori del secondo intervento che connette il tracciato al centro storico ed è già stato affidato l’intervento conclusivo che permetterà di collegare il centro storico di Chiusavecchia con il complesso del frantoio di Roccanegra, dove sorgono l’area giochi e gli impianti sportivi”.