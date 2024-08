Questo articolo è rivolto soprattutto ai colleghi giornalisti che si dannano l’anima tutti i giorni alla ricerca di notizie che “fanno leggere” per riempire pagine dei quotidiani cartacei o i file dei giornali online come facevo io quando ero alla “provincia pavese” o fino a qualche anno fa quando perdevo mesi dietro ad un’inchiesta (e ne ho fatte parecchie in 45 anni di carriera) che leggevano al massimo qualche migliaio di persone. Cari colleghi cercare questo genere di notizie, a quanto pare, NON SERVE ASSOLUTAMENTE A NULLA.

Come dimostrano i numeri, gli articoli che fanno lettere e stimolano le attenzioni della gente a quanto sembra, non sono quelli di cronaca come gli arresti per droga, per truffa o altro, non sono quelli che parlano dei grandi problemi anche locali, dell’inquinamento, dello smog, o altro, non sono quelli delle manifestazioni. Forse lo sono in parte le persone che muoiono all’improvviso (se la persona è conosciuta) ma in realtà gli articoli che fanno leggere di più sono LETTERE IN REDAZIONE.

Da giornalista lo scrivo un po’ amaramente visto che ho sempre creduto e credo nell’Informazione con la I maiuscola, ma gli ultimi dati che riguardano la lettera su Pier Paolo Liuzzo il pilota Tortonese che ha affittato un aero per vedere il Terzo valico dall’alto confermano la mia analisi sopra.

Vero, ho fatto un titolo che invogliava ad aprire il file ma vedere che ben 97.811 persone (dato ancora in crescita) hanno aperto e letto il file mi ha asciato di stucco. Soprattutto perché nello stesso giorno avevamo pubblicato in anteprima la prematura scomparsa di Don Alberto Rossella sacerdote molto amato a Tortona, articolo letto da neppure 3 mila persone.

Che dire? Se non siete convinti della mia analisi aggiungo che l’articolo di Liuzzo è il secondo più letto in tutta la storia di Oggi Cronaca dal 2010 ad oggi, ma quello che rafforza l’analisi iniziale è il fatto che l’articolo più letto è anche questo una lettera in redazione pubblicata lo scorso anno da Roberto Carlo Delconte file aperto e letto da ben 133.124 persone.

Se la lettera di Delconte tuttavia era stata “presa” e condivisa da un gruppo Facebook nazionale sulla scuola (cosa mai successa prima in passato) la lettera di Liuzzo era stata condivisa solo da Virgilio, cosa che succede ogni giorno per diversi articoli di Oggi Cronaca.

Per chi volesse sapere quali siano gli articoli più letti su Oggi Cronaca in quasi 14 anni di pubblicazioni ecco di seguito l’elenco fino a 10.000 visite. E per visite non si intende visualizzazioni ma persone che hanno cliccato sul file e l’hanno aperto, leggendolo.

ARTICOLI PIU’ LETTI DA SEMPRE AL 5 AGOSTO 2024

Tetti scoperchiati, alberi caduti e cantine allagate a Tortona per il temporale. Il bilancio 10.053

Esami di maturità della figlia, un tortonese chiede se i docenti hanno capacità didattica e competenza…133.124

Pilota Tortonese affitta un aereo per vedere il Terzo Valico dall’alto e scopre che… 97.811

Chiedono il “pizzo” nel parcheggio dell’ospedale di Alessandria, ma al rifiuto di una donna la aggrediscono e lei viene colta da infarto 54.512

Fuori strada con l’auto a Castellar Guidobono, muore un giovane tortonese di 28 anni 35.005

Si chiamava Roberto Forlino e aveva 41 anni l’uomo deceduto a Pontecurone. Gestiva un distributore a Tortona 33.118

Dramma nel Tortonese: si stacca la ringhiera del balcone e la ragazza che era appoggiata cade e muore 32.948

Dramma per questa famiglia al parco dello Scrivia di Tortona col bimbo salvato grazie a una coppia e al 118 – 29.606

Giovane 30enne tortonese, titolare di un’azienda di comunicazione, muore per una grave malattia 26.397

Il paradosso a Tortona: la cinese chiude il negozio perché pensa che gli italiani possano infettarla! 26.305

All’ospedale di Tortona il nuovo primario di Ortopedia usa una tecnologia innovativa basata sui sensori 24.662

Il Tortonese Edoardo Riva De Onestis di 20 anni muore per incidente stradale nell’auto incendiata 23.928

L’ospedale semivuoto di Tortona è una vergogna, in un altro Stato probabilmente avrebbero già aperto un’inchiesta, ma qui, purtroppo….. 23.920

A Diano Marina apre Dianoland, un nuovo Parco Divertimenti per grandi e piccini 23.789

Positivo al Coronavirus è morto Nello Carta, dipendente all’Iper di Tortona dopo settimane di agonia 23.078

I carabinieri di Alessandria scoprono che un Centro benessere cinese era in realtà una Casa di prostitute 22.680

Tortona, si ribalta col camion e muore incastrato fra le lamiere. Inutili i soccorsi 22.595

Appello di un medico di Tortona: “State a casa, non obbligateci a scegliere quali vite salvare” 22.501

Tragedia sfiorata a Tortona per un camionista colto da malore mentre guida un Tir sulla statale 22.388

Paura a Tortona per un bambino di un anno chiuso dentro un’auto e salvato grazie ai pompieri 22.316

In corso Don Orione a Tortona una donna non riesce a prendere l’auto perché assediata da questi cinghiali 21.825

Esonda il Tanaro ad Alessandria, case e aziende allagate, 30 persone intrappolate, centinaia di animali nell’acqua 21.237

Ecco i rapinatori di Rivalta Scrivia: alcuni di loro hanno picchiato il tabaccaio e sua moglie 21.073

Tortonese di 36 anni in bicicletta investito alle porte della città muore sul colpo 20.241

Incredibile salvataggio dei Vigili del Fuoco di Tortona che scavano con le mani per oltre due ore per impedire la morte di un cane 20.207

L’ultimo messaggio di Lorenzo, il giovane di Tortona morto ieri per un incidente stradale 19.759

A Tortona preso un camionista con patente scaduta che altera il cronotachigrafo, duemila euro di multa 19.554

Con un incredibile intervento, il capo dei pompieri di Tortona evita una tragedia a Sale 19.252

Da ieri a Diano San Pietro c’è un parco giochi innovativo, con una struttura presentata per la prima volta in Italia/Le immagini 19.251

Immigrati stranieri toccano il sedere ad una giovane italiana in via Emilia che si mette ad urlare 19.060

Alla periferia di Tortona situazione pericolosa come a Genova? L’assessore rassicura ma le immagini fanno paura 18.984

Tortona invasa dalle TV nazionali, e domani arriva “Porta a Porta”. TG2 racconta la storia di Cristina Ratto 18.855

Decide di farla finita e sceglie un modo straziante: gettandosi sotto un treno fra Tortona e Pontecurone 18.562

Olive in provincia di Imperia la metà del raccolto andato a puttane per via del maltempo 18.556

E’ deceduta a Castelnuovo Scrivia Daniela Gavio, 64 anni, manager e vice presidente dell’Autostrada dei Fiori 18.127

Catena di incidenti sulla tangenziale di Alessandria perché nessuno ha messo il sale per palleggio di comptenze 18.123

Simona, 49 anni, tortonese, esce di casa e poco dopo muore per infarto in corso Leoniero 17.818

A Tortona, in questo piazzale, aggrediscono una pensionata e le strappano la borsetta ma lei reagisce e le ladre scappano 17.594

Un noto locale di Tortona ha somministrato alcolici ad una minorenne, chiuso per tre mesi dal Comune 17.423

La storia di un’infermiera di Tortona, della sorella e del papà che muore: “Siamo ammalate ma non ci fanno il tampone. Chiamo ma nulla!” 17.287

Perché un imprenditore straricco come Guido Ghisolfi, si suicida? Depressione dovuta a…… 17.084

Quarantenne si è impiccato ieri ad Alessandria, ma l’unico giornale a scriverlo siamo noi….. 16.878

Intervento della Guardie zoofile e della Polizia Municipale alla stazione di Tortona 16.801

Lutto a Tortona, è morta la cantante Cyndi Go, gestiva il Bar Lafus davanti al Liceo e il Bugigattolo in via Fracchia 16.655

Hanno depotenziato il Pronto Soccorso di Tortona e Acqui e adesso a Novi è il caos. Un avvocato scrive al Prefetto 16.595

Coronavirus: «Se la popolazione non capisce che deve stare a casa, la situazione diventerà catastrofica». 16.508

Tortona perde anche Vito Beneventi, 54 anni, rappresentante di Commercio e Presidente di Usarci Alessandria. Tanti messaggi di cordoglio 16.415

A Tortona ha aperto Tangerine, negozio unico in fatto di prodotti. Le foto dell’inaugurazione 16.142

Pensionata di 80 anni muore a bordo di un pullman fra Tortona e Novi Ligure e perde il viaggio sulla Costa crociere 15.728

Coronavirus: sono due coniugi tortonesi che gestiscono un residence dove ci sono state persone dal lodigiano. Chiuso dai Carabinieri e 7 persone in isolamento 15.183

Allarme alla Madonna della Guardia di Tortona per 30 suore a letto con la febbre. In città Rai e responsabile Unità di Crisi 14.825

Aperta la nuova stazione di Diano ma scendere costa caro: 3 Km a piedi o 10 euro di taxi 14.726

Il racconto di un tortonese che vola giù dal viadotto Morandi col camion ed esce miracolosamente illeso!! 14.682

Il maltempo in provincia ha provocato un morto: è Fabrizio Torre, 53 anni di Sale, travolto dall’acqua 14.604

Tortona avrà un nuovo Centro Commerciale sulla strada provinciale per Viguzzolo 14.572

Giovane ragazza tortonese salva due anziani che rischiavano di morire in quest’auto allagata 14.382

A Tortona l’emergenza da Coronavirus ha mietuto altre due vittime, ma stavolta…/La storia/5 – 14.273

Mistero a Tortona: cosa ci fa un giovane stambecco in centro quando il loro habitat è la montagna? 14.084

Ma siamo sicuri che questo viadotto vicino a Imperia sia sicuro? La segnalazione di Forza Nuova 14.080

Il tortonese Andrea Pratis Pagani arrestato per aver ucciso il padre Antonello di 74 anni a Casalnoceto 14.042

Ancora vittime sulla “Strada della morte” a Casalnoceto: muore un giovane in moto. Grave la ragazza che era con lui 13.975

Lo chef Federico Costa e il barman Alessio Cantamaglia aprono a Tortona “Civico 4”, locale unico nel suo genere 13.865

85 persone denunciate dai Carabinieri di Tortona perché sorpresi in giro senza motivo 13.751

Problemi sul cavalcavia fra Tortona e Alessandria inaugurato pochi giorni fa? Proteste in redazione 13.632

Brutale aggressione a Tortona: due giovani tortonesi picchiati e rapinati da tre immigrati nei pressi della stazione 13.496

Tortona in lutto, si uccide un seminarista tortonese di 29 anni. La Diocesi sospende le “Invasioni musicali” 13.350

Incredibile parto all’ospedale di Tortona grazie alla ginecologa Giovanna Gianotti: “Era tardi, impossibile raggiungere Novi” 13.348

Mamma e papà cinghiale con 12 cuccioli a spasso per corso Don Orione a Tortona! 13.330

Andrea Bani si è sposato a Tortona con la splendida Irina, coronando il suo sogno d’amore 13.182

Oscura vicenda alla periferia di Tortona: due ragazzini trovati in piena notte nelle campagne verso Castelnuovo 13.126

Pensava che a Tortona, tra le consegne a domicilio, fosse prevista anche la droga. Straniero minorenne preso dai carabinieri 13.092

Giovane castelnovese trovato a letto con la suocera? In paese non si parla d’altro 13.010

A Sale un giovane di 26 anni muore stroncato da un malore, stasera il rosario, domani i funerali. Lavorava a Tortona 13.006

Coronavirus, le disposizioni del Comune di Alessandria 12.983

Grave incendio doloso con rischio di esplosione nel centro storico di Tortona. Scongiurato grazie ai pompieri 12.883

Infarto improvviso e muore al Centro Conforama di Tortona. Due giorni fa altro caso analogo 12.687

Tripudio e sirene per Carlo Russo primo Vigile di Tortona malato di Covid, ora guarito e rientrato a casa 12.600

Dramma alla stazione di Novi Ligure, un giovane italiano di 18 anni si suicida gettandosi sotto un treno 12.504

A Tortona lo straziante ultimo saluto di oltre mille persone a Lorenzo D’Angelo e le immagini di un dolore che mai avremmo voluto raccontare 12.470

Alla Residenza “Lisino” di Tortona i malati in isolamento riescono a parlare coi loro cari grazie a queste tre psicologhe 12.363

Grave incidente stradale a Pontecurone con tre uomini deceduti, due di Voghera e uno di Serravalle 12.349

Giovane 19enne di Sale muore in un incidente stradale, ferite anche due ragazze tortonesi e un novese 12.334

Notte d’inferno a Novi Ligure, esplosione in una palazzina, feriti due Vigili del Fuoco che stavano spegnendo l’incendio 12.316

A Tortona migranti chiedono lo sconto sulle brioches al bar e quando la barista glielo nega, viene coperta di insulti: “Sei razzista” 12.306

Giovane ragazza di 16 anni scomparsa da Tortona da oltre 9 giorni. La vicenda va in TV a “Chi l’ha visto” 12.212

Violento temporale nella notte fra Tortona, Castelnuovo e Sale: 60 interventi dei pompieri 12.153

Tortona, una donna va a fare la spesa al Centro commerciale, stramazza la suolo e muore 12.080

E’ mezzanotte e gli scappa, così decide di farla così in centro. E’ uno spregio alla città di Tortona! 12.009

Da domani fino al 16 ottobre code per chi da Tortona va e viene ad Alessandria e va a Novi Ligure 11.873

Provincia di Alessandria Zona Rossa: ecco cosa succede. Se gli italiani non sono in grado di rispettare le norme è giusto obbligarli 11.861

Tortona, donna chiusa fuori casa dal cane che non vuole andare a “sporcare” 11.843

Decine di tortonesi truffati da un’agenzia viaggi della città. Il titolare scappa coi soldi. I Carabinieri all’opera: fate denuncia 11.643

Ennesimo Tir che forza le barriere a Tortona, ma stavolta si è incastrato e un lettore chiama i Vigili Urbani 11.584

Doppio incidente alla periferia di Tortona, muore un camionista, grave un Tortonese di 33 anni 11.577

Ragazzino tortonese di 13 anni muore schiacciato da un Tir mentre torna dal mare, gravissimo il padre 11.483

TORTONA: Cinquantenne tortonese vince 5 milioni al “Gratta e vinci” nella tabaccheria 11.435

Mentre passeggia in via Emilia a Tortona, si accascia al suolo e muore davanti alla chiesa di San Matteo, inutili i soccorsi 11.386

Alessandria, col trattore abbatte tre pilastri della stalla, fa crollare il tetto e ammazza 4 mucche 11.329

Al mercato di Tortona un bimbo, mamme straniere con stuoli di figli che fanno niente e gente che lavora…. 11.236

A Tortona è morto Dodo Grieco, l’orefice di Corso Montebello. Il ricordo 11.151

Insospettabile ragazza tortonese trasforma l’orto della nonna in una piantagione di droga, arrestata dai Carabinieri 11.128

A Tortona e dintorni si è scatenato l’inferno: grandine e temporale, alberi incendiati e disastri. Le immagini 11.127

Giuseppe Molaro, 42 anni, docente al liceo Peano di Tortona trovato cadavere questa mattina 11.080

Si chiamava Giacomo Beltrandi il motociclista deceduto a Casalnoceto. Sempre grave la donna che era con lui 10.937

Tortona perde un altro figlio illustre: è morto Dante Zuccarelli, titolare dell’omonima pasticceria in piazza Duomo 10.898

Vandali alla cascata Gardena in val Borbera. Forse sono di Tortona. Le immagini del paradiso violato 10.842

Tortona, ventenne muore per incidente stradale e giovane punto da un’ape rischia di perdere un dito 10.781

Alcune imprese della provincia di Alessandria nei guai 10.777

Doppio incidente nella notte nel Tortonese con tre ragazzi contro un muro e un uomo fuori strada 10.769

Schianto nella notte a Pontecurone, nell’incidente muoiono tre giovani, un quarto è grave. Forse erano ubriachi 10.575

Controlli dei Carabinieri di Tortona alla stazione dintorni: fermati alcuni stranieri. Segnalate anomalie 10.483

Coronavirus, record di morti stamattina in Piemonte: ben 28 di cui 11 in provincia di Alessandria 10.433

Dopo il Liceo Peano Andrea Ierardi si è laureato in informatica a soli 22 anni 10.337

Tortona, due uomini ancora vivi estratti dall’auto in fiamme in un pauroso incidente, sono gravi 10.293

Dipendente dell’Itinera di Tortona muore travolto da un’auto sull’A/21. Aveva 47 anni e due figli 10.291

Soffrire di anca, quali diritti? Ce lo spiega il Patronato Acli di Alessandria 10.228

Giovane si schianta contro quest’ albero a Castelnuovo Scrivia e muore un mese dopo il fratello 10.195

Donna positiva al Covid se ne fotte e va in giro per Tortona tranquillamente, presa dai Carabinieri 10.181