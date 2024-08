Si intitola “prodotti tipici e ricette di Tortona e Tortonese” ed è il primo libro completo sui prodotti locali e sulle ricette della zona, mai scritto prima in oltre duemila anni di storia locale.

C’è stato in passato qualche libro che illustrava tutti (o quasi) i prodotti locali e il più completo è senza dubbio “Il Buon Vivere Tortonese” del 2022, così come c’è stato qualche libro sulle ricette, ma nessuno che li raggruppasse entrambi, ma soprattutto nessuno che illustrasse TUTTE le ricette comprese anche quelle che la cuoca di Fausto Coppi preparava per il Campionissimo.

Il libro è andato in stampa in questi giorni e sarà disponibile a Settembre.

SINOSSI

Quante località al mondo riescono a preparare un menu completo dagli antipasti (caldi e freddi) al dolce, pane e vini compresi composto solo ed esclusivamente da prodotti del territorio Doc, Pat, Igp o De.Co? Sicuramente pochi e fra questi rientrano Tortona e il Tortonese che grazie alla storia ultramillenaria e alla caparbietà di tanti operatori stanno valorizzando i numerosi prodotti tipici che qui hanno trovato il loro habitat naturale ma che hanno rischiato di scomparire surclassati dal logorio della vita moderna che impone coltivazioni diverse e più redditizie. Questo libro non solo li raggruppa tutti e ne mette in evidenza le qualità ma ne racconta la storia che per alcuni, come il vino Derthona Timorasso, il formaggio Montebore, la Fragola profumata di Tortona e tanti altri è qualcosa di incredibile.