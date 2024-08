Il 12 agosto alle ore 21, nella Piazzetta antistante la Chiesa Parrocchiale di San Tommaso, Dolcedo ospita un duo tutto ligure. Si esibiranno infatti la pianista Piera Raineri di Imperia e il flautista Marco Bortoletti, direttore dell’Orchestra di Finalborgo, in un concerto dal titolo “L’Europa Romantica”. Verranno eseguiti brani tra gli altri, di Donizetti, Fauré, Schumann, Schubert.

PIERA RAINERI nata a Imperia,molto conosciuta in città, si diploma in pianoforte presso il Conservatorio Arrigo Boito di Parma. Nel 1979 consegue il terzo premio al Concorso Internazionale Città di Bardolino. Fonda e dirige per un ventennio il Coro Polifonico Cantores Bormani con il quale vince il primo premio al Concorso A. Lazzari di Genova nel 1990. Svolge attività come pianista accompagnatore, ed in tale veste collabora per diversi anni con il soprano Gabriella Ravazzi nei corsi di perfezionamento estivi tenutisi in varie città liguri, oltre a suonare in numerosi recital di Canto Lirico. Fonda l’Ensemble Belle Epoque di Imperia con il quale si esibisce in importanti galà Hotel Negresco di Nizza, Hotel Carlton di Cannes, Hotel Kulm di Portofino, Fortezza del Priamar a Savona, e partecipa ad importanti rassegne musicali quali Musica nei Castelli di Liguria, Festival di Musica da Camera di Cervo, Rassegna Musicale Teatro del Varietè a Montecarlo; svolge altresì attività concertistica in Duo a quattro mani. Ha ricoperto la cattedra di Pianoforte presso la Scuola media ad Indirizzo Musicale di Imperia.

Marco Bortoletti diplomato in flauto traverso presso il Conservatorio “Antonio Vivaldi” di Alessandria, inizia i suoi studi con il M° Renzo Gnemmi presso il Conservatorio “Niccolo Paganini” di Genova, si perfeziona con il M° Domenico Alfano flauto del Carlo Felice di Genova, approfondisce lo studio del flauto in legno con il M° Francesco Bonafini allievo di J.Zoon. Ha al suo attivo concerti in importanti manifestazioni nazionali ed internazionali quali: Festival di Cannes 2019; GOG, Ass.Paganini, Palazzo Spinola, Palazzo Reale e Palazzo Rosso a Genova, Teatro Franco Parenti di Milano, Villa Mansi in onore dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR), Aula Magna dell’Università “Bocconi” di Milano, Castello d’Albertis di Genova, ecc.; si è esibito nell’ambito della Stagione Concertistica di Lugano (Svizzera), nella St.Andreas-Kirche ad Offenburg (Germania) in concerto per flauto solo. Suona nei maggiori centri italiani quali Milano, Torino, Stresa, Cervo (Imperia), il Festival Musicale Svizzero–Italiano a Mandello sul Lario, Faenza, Barletta, in Valle d’Aosta, Bergamo, Arezzo, Siena, Ferrara, Trieste, Modena, Bergamo, Savona ecc.; si è esibito più volte nelle rassegne organizzate dall’Associazione Amici del Carlo Felice di Genova. E’ insegnante della Classe di Flauto presso l’Istituto Comprensivo “N.Sauro” di Imperia. E’ Direttore Artistico della Stagione Musicale “I Concerti dell’Abbazia” in collaborazione con l’Associazione Palma d’Oro di Finale Ligure