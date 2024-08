Sabato 31 agosto 2024, alle ore 21, in Piazza Dellepiane si terrà il concerto della Filarmonica Gaetano Luporini di San Gennaro (Lucca) diretta dal Maestro Giampaolo Lazzeri. L’evento, che fa parte dell’edizione 2024 del Novi Musica Festival, è organizzato dalle Associazioni Novi Musica Cultura e Karkadè, in collaborazione con il Comune di Novi Ligure.

Nel corso della serata, il programma prevede la prima esecuzione assoluta del brano “Ad bulerias di Cadice” tratta da “Tre ritratti di Flamenco”, composizione vincitrice della terza edizione del Concorso di composizione per fiati e percussioni Novi Musica, del compositore David Cuevas che sarà presente per ricevere il premio.

Direttore Artistico è il M° Maurizio Billi, Direttore della Banda Musicale della Polizia di Stato. Il Novi Musica Festival prosegue l’eredità del Novi Marenco Festival che per 20 anni, sotto la Direzione del Maestro Billi, ha ospitato le maggiori orchestre Sinfoniche italiane e le principali Bande e Fanfare Ministeriali. Come il Novi Marenco Festival, il Novi Musica Festival ha annesso un Concorso Internazionale di Composizione per Musica per Fiati e percussioni. La Giuria dell’edizione 2024 è composta da Maurizio Billi, Giampaolo Lazzeri e David Cuevas e si riunirà il 1° settembre presso la Biblioteca Civica di Novi Ligure.

L’evento gode del Patrocinio dell’Ambasciata di Spagna (che sarà presente con un suo rappresentante), e della Provincia di Alessandria.

Sostengono il Novi Musica Festival La Regione Piemonte, la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, la Fondazione Banca Popolare di Novara, la Fondazione CRTorino e numerose aziende del territorio.

È previsto l’intervento dello scultore Gianni Noli con una sua scultura, anteprima della sua mostra “Fuoco- Intuizione”, che sarà allestita in Piazza Dellepiane durante la serata. In caso di maltempo il concerto si terrà al Teatro Paolo Giacometti di corso Piave, 2. L’ingresso è a offerta (parte del ricavato sarà donato all’A.N.F.F.A.S. di Novi Ligure)

Prenotazione obbligatoria a:

novimusicaecultura.direzione@gmail.com

WhatsApp al cell. 3805827986 fino ad esaurimento dei posti

Prelazione per i friends dell’Associazione Novi Musica e Cultura