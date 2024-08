La Pubblica Assistenza Anpas Croce Verde di Villalvernia sabato 7 settembre a partire dalle ore 17, presso la propria sede in piazza Sicbaldi, festeggerà il 50° anniversario di fondazione. Per l’occasione la Croce Verde di Villalvernia premierà i propri soci fondatori e inaugurerà la nuova ambulanza attrezzata per il soccorso pediatrico, acquistata grazie al contributo della Fondazione Smurfit Kappa.

La celebrazione del 50° anniversario di fondazione avverrà alla presenza dell’assessore regionale alla Sanità, Federico Riboldi e del presidente di Anpas Piemonte, Vincenzo Sciortino.

La Croce Verde di Villalvernia fu costituita il 5 settembre 1974 con atto del notaio Carlo Ferruccio Artana. I soci fondatori furono Francesco Capelletti, Ombretta Marucchi, Enzo Bisio, Franco Timo, Salvatore Saieva, Celestino Cimento, Anna Barbieri, Franco Persi, Agostino Persi, Aldo Capra, Cesarino Demi, Angelo Caviglia, Graziano Rosso e Clemente Milanese; a ognuno dei quali o alle loro famiglie, durante la festa per i 50 anni di fondazione, verrà consegnata una pergamena e una medaglia.

Riconoscimenti andranno anche alle associazioni consorelle presenti e alle volontarie e ai volontari della Croce Verde Villalvernia.

Ai festeggiamenti parteciperanno, inoltre, i sindaci dei Comuni limitrofi e i rappresentanti delle forze dell’odine. La cerimonia si concluderà con una parata delle ambulanze per le vie del paese.

Il programma prevede attività per i bambini con giochi creativi e la lettura di favole; per tutti street food e musica con l’orchestra di Bruno D’Andrea.

La presidente della Croce Verde Villalvernia, Elisabetta Negri: «La disponibilità delle amministrazioni comunali di Villalvernia, il sostegno economico delle fondazioni, delle banche e dei comuni del territorio, delle imprese locali e dei privati sono stati un fondamentale incentivo per creare e per continuare a far vivere questa pubblica assistenza che dura da cinquanta anni e che è in grado di garantire sia un soccorso sanitario immediato, in caso di urgente bisogno, sia il trasporto ordinario a malati bisognosi di cure. Il ringraziamento e la riconoscenza vanno estesi alle volontarie e ai volontari, sempre pronti all’occorrenza a sacrificare il loro tempo libero per mettersi al servizio di questa associazione. La celebrazione del 50° anniversario di fondazione della Croce Verde di Villalvernia sarà anche l’occasione per inaugurare un nuovo mezzo di soccorso: si tratta di un’ambulanza pediatrica dotata di accessori all’avanguardia, come la culla termica e il ventilatore polmonare elettronico e altre importati attrezzature a esclusivo uso pediatrico, ideali per garantire la sicurezza dei bambini durante gli spostamenti per motivi medici. È stato possibile acquistare la nuova ambulanza grazie al contributo della Fondazione Smurfit Kappa che sostiene progetti legati all’infanzia in difficoltà, alla salute, alla formazione e alle cure di base. Siamo onorati di far parte dei beneficiari dei contributi di Fondazione Smurfit Kappa ed esprimiamo la più sincera gratitudine per il sostegno e la generosità».

«Partecipo ai festeggiamenti per il 50° anniversario della Croce Verde Villalvernia con profonda gratitudine – commenta Vincenzo Sciortino, presidente di Anpas Piemonte – Questo traguardo rappresenta non solo il successo di cinquant’anni di impegno e dedizione, ma anche un esempio di come il volontariato possa trasformare la comunità in cui opera. La Croce Verde Villalvernia dimostra quotidianamente quanto sia fondamentale il supporto dei volontari, delle amministrazioni locali e dei sostenitori. L’acquisizione della nuova ambulanza è un segno tangibile di progresso e attenzione verso le esigenze emergenti delle nostre comunità. Questo anniversario non è solo una celebrazione del passato, ma anche una conferma dell’impegno verso il futuro. Le cinquantacinque persone che compongono la Croce Verde Villalvernia e le numerose ore di servizio che dedicano sono la prova concreta della forza e della solidarietà del nostro movimento. Voglio esprimere il mio più sincero ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito a rendere possibile questo percorso e a chi continua a sostenere la nostra causa. Felice 50° compleanno, Croce Verde Villalvernia. Che questo evento rappresenti l’inizio di un altro capitolo ricco di successi e di servizio alla comunità».

La Croce Verde Villalvernia, associata Anpas, grazie ai suoi 55 volontari, di cui 20 donne svolge annualmente oltre 1.700 servizi divisi fra servizi di emergenza sanitaria a mezzo ambulanza, trasporti ordinari di tipo sociosanitario e assistenza a eventi e manifestazioni con una percorrenza superiore ai 70 mila chilometri. Il parco automezzi è composto da due ambulanze e due mezzi attrezzati per trasporto di persone in situazione di disabilità.

L’Anpas (Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze) Comitato Regionale Piemonte rappresenta 80 associazioni di volontariato con 15 sezioni distaccate, 10.658 volontari (di cui 4.254 donne), 5.498 soci, 698 dipendenti, di cui 81 amministrativi che, con 460 autoambulanze, 249 automezzi per il trasporto disabili, 266 automezzi per il trasporto persone e di protezione civile e 2 imbarcazioni, svolgono annualmente 586.458 servizi con una percorrenza complessiva di 19.532.181 chilometri.