Questa mattina, alla Caserma “Somaschini”, il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Imperia, Colonnello Marco Morganti, ha consegnato sei onorificenze ad altrettanti militari in servizio presso il Comando Provinciale di Imperia.

Al Vice Brigadiere Fabio Ventura, in servizio alla Stazione Carabinieri di Bordighera, è stata conferita la Croce d’oro per venticinque anni di servizio militare.

Agli Appuntati Scelti Roberto Bringiotti e Gianluca Palumbo, in servizio rispettivamente alla Stazione di Diano Marina e al Nucleo Informativo del Comando Provinciale, è stata conferita la Croce d’argento con stelletta, anch’essa per venticinque anni servizio militare.

La Croce d’argento per sedici anni di servizio militare è stata invece conferita all’Appuntato Corrado Barletta e all’Appuntato Silvia Launo, il primo in servizio alla Centrale Operativa del Comando Compagnia di Imperia e la seconda all’Aliquota Carabinieri – Sezione di Polizia Giudiziaria della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Imperia.

Nella circostanza il Comandante Provinciale ha anche consegnato la Medaglia d’Oro al Merito di Lungo Comando al Luogotenente Angelo Cardillo, Comandante della Stazione Carabinieri di Ventimiglia Alta.

Durante la cerimonia, il Colonnello Marco Morganti ha colto l’occasione per ricordare che le Croci di anzianità sono onorificenze che vengono conferite a quei militari che senza demerito hanno prestato servizio nelle Forze Armate. Per il periodo di servizio utile ai fini del rilascio della Croce si computa dal primo giorno di incorporamento. La medaglia al merito di lungo comando è invece una prestigiosa decorazione conferita agli ufficiali e ai sottufficiali delle Forze armate, in servizio o in congedo, che hanno raggiunto globalmente nei gradi successivamente ricoperti, anche in più riprese, i periodi minimi di comando di unità o reparto: venti anni per la medaglia d’oro; quindici anni per la medaglia d’argento e dieci anni per quella di bronzo.