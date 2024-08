Pontestura – È stato necessario l’intervento di due pattuglie dei Carabinieri, di Ottiglio e Ponzano, per arrestare il 41enne che nella notte ha aggredito l’ex compagna e il fratello invalido, minacciando di dare fuoco alla casa. L’uomo, in stato di ubriachezza e fortemente alterato, si è recato presso l’abitazione della donna, dove era presente anche il fratello invalido, e ha iniziato a insultarli e a minacciarli di morte, impugnando un grosso coltello.

Il tentativo della donna di allontanare l’ex compagno ha reso ancora più aggressivo l’uomo, che l’ha colpita con un violento calcio alla schiena e ha minacciato di dare fuoco alla casa.

Fortunatamente, la donna è riuscita a chiamare il 112 e, rapidamente, sul posto sono arrivate in suo soccorso due pattuglie dei Carabinieri che, non senza difficoltà, hanno riportato alla calma l’aggressore e messo in sicurezza le vittime dell’aggressione.

Nel corso dell’intervento, il 41enne si è opposto con veemenza ai Carabinieri, ingiuriandoli e cercando di sottrarsi all’arresto, venendo per questo denunciato anche per resistenza e Pubblico Ufficiale.

Condotto presso la casa circondariale di Vercelli, è ora a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.