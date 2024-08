La cittadina di Diano Marina si prepara a una settimana ricca di eventi imperdibili per residenti e turisti. Dal 12 al 18 agosto, la città offrirà una varietà di attività che spaziano dalla musica ai fuochi d’artificio, dal trekking letterario agli spettacoli teatrali. Ecco una panoramica degli appuntamenti da non perdere.

Lunedì 12 agosto il Molo delle Tartarughe ospiterà una serata di musica e animazione con Gianni Rossi a partire dalle ore 21.30. “Balliamoci l’estate 2024” offrirà al pubblico una notte estiva all’insegna del divertimento.

Martedì sera il centro cittadino si animerà con “Diano in Musica”. Artisti locali e band emergenti si esibiranno in un concerto live che trasformerà le strade del cuore di Diano Marina in un palcoscenico a cielo aperto. “Tre gotti” suonerà in via Genala, “Compagni di viaggio” in corso Roma Est e “Ivan dj” in corso Roma Ovest.

Tutto pronto anche per la 13a edizione del Torneo di Calcio Balilla – evento non competitivo a scopo benefico – che si terrà presso i Bagni Lido Scogliera, dalle ore 10.00 di mercoledì 14 agosto.

Il Ferragosto a Diano Marina sarà illuminato da uno spettacolo pirotecnico mozzafiato sul Molo delle Tartarughe alle ore 22.30 mentre venerdì 16 agosto sarà possibile osservare il cielo notturno in occasione del trekking letterario al chiaro di luna con Davide Longo. L’evento fa parte della rassegna “Due parole in riva al mare” ed è un’occasione unica per unire l’amore per la lettura a una piacevole passeggiata serale. Info e prenotazioni 339 2877093

Il weekend dianese si arricchisce di eventi con il concerto del Barock After Echo String Quartet, parte della 13a edizione dell’”Estate Musicale Dianese”. Un evento organizzato dall’Associazione Ritorno all’Opera, che promette una serata di musica classica e atmosfere raffinate presso il Parco di Villa Scarsella. Domenica 18 agosto invece sarà una giornata ricca di iniziative di ogni genere:

– alle 6.00 del mattino inizierà “Diano all’alba”, una corsa-passeggiata non competitiva di 6 km. Un’opportunità per cominciare la giornata in modo attivo e salutare con ritrovo al Molo delle Tartarughe;

– dalle 10.00 alle 20.00, in via Genala angolo via Nizza e via Genova, si terrà una mostra di pittura a cielo aperto. “Dipingiamo insieme” è un evento che permetterà agli artisti di esporre le proprie opere e ai visitatori di ammirarle;

– alle 21.30, in Piazza Martiri della Libertà, si svolgerà “Diano SottoMarina”. La serata dedicata al mare, curata da InfoRmare, presenterà immagini e racconti che narrano la bellezza e i segreti delle profondità marine;

– sempre alle ore 21.30, ma a Villa Scarsella, l’Associazione Amici del Teatro metterà in scena lo spettacolo teatrale “L’apprendista segretaria”. Un’opera che promette di intrattenere e affascinare il pubblico con una trama avvincente.

La settimana di Ferragosto a Diano Marina sarà quindi ricca di eventi variegati, capaci di soddisfare tutti i gusti. Un’occasione perfetta per vivere l’essenza estiva nella Città degli Aranci.

