Il 10 agosto è San Lorenzo, la notte delle stelle cadenti: fissiamo il cielo notturno cercando di scovarne il maggior numero per esprimere e vedere realizzati i nostri desideri più segreti.

Il fenomeno, che si chiama delle Perseidi, conosciute anche come lacrime di San Lorenzo, in realtà comincia già alla fine di luglio e dura circa un mese. L’apice dell’attività delle Perseidi si verifica generalmente attorno al 10 e 13 agosto di ogni anno. Durante questo periodo, il tasso di stelle cadenti può raggiungere diverse decine di meteore all’ora, offrendo uno spettacolo davvero straordinario.

L’Osservatorio Astronomico Naturalistico di Casasco terrà una conferenza seguita dall’osservazione il cielo mediante la strumentazione dell’osservatorio.

In caso di maltempo le osservazioni saranno sostituite dalla proiezione di immagini astronomiche riprese dall’osservatorio.

L’ingresso è gratuito per chi è già iscritto all’associazione di promozione sociale Astronomia e Ambiente e per i ragazzi di età inferiore ai 14 anni.

Per iscriversi, occorre compilare il form al seguente link: LINK FORM

Ricordiamo che è possibile pagare la quota associativa di 10 € all’ingresso direttamente in Osservatorio o, in alternativa, effettuare il pagamento mediante bonifico alle coordinate presenti nel form.

Per prenotare occorre collegarsi al sito https://www.officinescuola.it/eventi/