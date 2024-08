Il Cimitero comunale di Diano Marina è al centro di un’importante opera di restauro, volta a preservare e valorizzare un patrimonio storico e culturale di grande rilevanza per la comunità. Il progetto, affidato all’architetto Francesca Fabiano, ha ricevuto importanti nulla osta da parte della Soprintendenza per poi essere approvato in giunta. I lavori previsti includono interventi di restauro conservativo, ripristino strutturale e miglioramento estetico, con l’obiettivo di restituire splendore a un luogo di memoria e raccoglimento.

Uno degli aspetti del restauro riguarda la pulitura accurata delle superfici, finalizzata alla rimozione di accumuli di sporco e patine che nel tempo hanno compromesso l’aspetto originario delle strutture. Saranno inoltre consolidate le parti di intonaco decoese e colmate le lacune con materiali compatibili con quelli originari. La tinteggiatura delle superfici sarà effettuata con cromie simili a quelle storiche, mantenendo una distinzione percettibile grazie all’uso di tinte a calce molto trasparenti.

In alcune zone particolarmente compromesse si interverrà con un consolidamento strutturale per garantire la stabilità e la sicurezza degli edifici. Un altro intervento significativo riguarda il recupero del tradizionale stuoiato o cannicciato delle volte, mantenendo l’autenticità del materiale e la tecnica costruttiva tradizionale.

Il progetto prevede anche il rifacimento del manto di copertura, con l’inserimento di un tavolato in legno e di un telo impermeabile traspirante per prevenire infiltrazioni d’acqua dovute alla scarsa pendenza delle falde. Le coperture saranno inoltre dotate di nuovi abadini in ardesia, grondaie e pluviali in rame, garantendo così una maggiore durabilità e un’estetica uniforme. Le superfici piane e gli aggetti saranno dotati di una nuova impermeabilizzazione.

I porticati, caratterizzati da pavimentazioni in marmo, vedranno un’integrazione delle superfici danneggiate e una levigatura completa, seguita dall’applicazione di un protettivo specifico per marmi. Saranno sostituiti anche i marmi di copertura delle cripte, con l’installazione di catene che limiteranno l’accesso ai visitatori, permettendo solo l’accesso controllato alle cripte stesse.

La pavimentazione esterna lungo i viali sarà completata con lastre in pietra di luserna, in armonia con l’esistente e sarà migliorato il sistema di canalizzazione delle acque bianche con l’installazione di nuove canaline.

L’intero impianto di illuminazione sarà rinnovato, con l’installazione di luci a LED che metteranno in risalto la volumetria delle strutture, le nicchie e gli spazi voltati.

“Il progetto di restauro del Cimitero comunale di Diano Marina rappresenta un’opera di grande valore per la città, che unisce la necessità di conservazione storica a un rinnovamento funzionale e estetico” aggiunge il Sindaco di Diano Marina, Cristiano Za Garibaldi. “L’Amministrazione intende estendere le opere di restauro al piazzale antistante il cimitero comunale, prevedendone il ripristino e progettando il posizionamento di un monumento in memoria del Caporal Maggiore Capo Scelto Giorgio Langella, caduto in Afghanistan nel 2006. Si tratta di un’iniziativa che non vuole solo rendere omaggio a un eroe locale, ma vuole anche contribuire a rafforzare il legame della comunità con la propria storia e con il ricordo dei suoi caduti”.