Sabato 10 agosto a Marina di Cervo in zona Pilone dalle 21.00 alle 23.30 si festeggia “La Notte di San Lorenzo”. Il programma prevede dalle ore 21:00 alle 22:00 il laboratorio per bambini dal titolo “II Barattolo di Stelle” con materiali di riciclo, e, a seguire, il DJ Set di Riccardo Ghigliazza di Radio Crock. Dalle ore 22:00 alle 23:00 spazio ai giochi di luce sul mare in collaborazione con FIORE, mentre la Pro Loco preparerà limonata e sangria.

L’evento si inserisce nell’ambito dell’iniziativa: nei Borghi più belli d’Italia.

Per i partecipanti ci sarà l’iniziativa “Esprimi il tuo desiderio! Lascialo nel luogo individuato per la raccolta dei desideri. Visitando i Borghi che aderiscono all’iniziativa, infatti si potrà scrivere un desiderio e lasciarlo nel Borgo, nel luogo più magico che esso custodisce (una fontana, un pozzo, un ponte, un giardino segreto…).

I coupon si potranno ritirare presso le attività cervesi, dopodiché si scrive il proprio desiderio che si può imbucare in uno dei pozzi dei desideri posti in Piazza Castello, Piazza San Giovanni e Zona Pilone. Si ringraziano le attività commerciali di Cervo per la preziosa collaborazione.