Una storia lunga e ricca di soddisfazioni che vanno dall’aver cresciuto velisticamente il pluricampione del mondo ed olimpionico Diego Negri, all’aver trasmesso passione e impegno ai giovanissimi velisti della classe Optimist, fino alla scommessa vincente sulle nuove frontiere del wingfoil e all’impegno per l’inclusività; secondo il motto che la “scuola di vela è scuola di vita”, il Club del Mare fa dell’inclusione e dell’avvicinamento alle diverse discipline acquatiche una vera e propria missione.

Il 2024 è un anno importante per il Club del Mare di Diano Marina, lo storico circolo della Città degli Aranci festeggia infatti i suoi 75 anni di attività, un traguardo notevole, coronato dall’ottenimento della Stella d’Oro al merito sportivo del CONI che segue la Stella d’Argento conseguita 20 anni fa.

Questo importante risultato è frutto di un lavoro costante, serio ed appassionato che ha portato il Club del Mare a raggiungere importanti risultati in ambito sportivo e sociale. Recentissima è la partecipazione per il secondo anno consecutivo a Mare Abilia, il progetto della Asl1 dedicato al benessere psicofisico visto non solo come movimento ma anche come il raggiungimento di autonomie per le persone diversamente abili. Il Club del Mare è anche Centro Coni per la Liguria e ha partecipato all’Educamp organizzato dal Comitato Olimpico Nazionale, oltra ai corsi di formazione indetti dal Comitato stesso e dedicati ad istruttori e dirigenti.

Il CdM fa proprio della professionalità dei suoi istruttori di vela un vero punto di forza ed è per questo che sotto la guida del direttore sportivo Diego Negri, olimpico e campione del Mondo Classe Star e Dragoni, si è formata una compagine di istruttori preparati ed appassionati che si dedicano con attenzione ed entusiasmo alla nostra squadra agonistica di Optimist e alla scuola vela, fondata nel 1968 da Roberto Negri, storico presidente del Circolo e a lui intitolata. Mattia Maffei, Andrea Possetto, Francesca Alene, Niccolò Teobaldi, Kristian Bassi e Maria Pastorelli, accompagnati dagli allievi istruttori Ilaria Negri, Angelica Nuzzo e Nicholas Rebuttato, sono il vero cuore pulsante del circolo velico. Grazie al loro impegno ed alla passione che sanno trasmettere, il circolo continua ad avere ottimi risultati sia nell’ambito della scuola vela estiva che sotto l’aspetto agonistico. Proprio la squadra agonistica di Optimist sta regalando grandi soddisfazioni, infatti, sotto la guida del coach Mattia Maffei, sono ben quattro i giovani atleti che si sono selezionati per il Campionato Italiano che si terrà a Genova a fine estate. Un plauso quindi ad Adele Novaro, Lorenzo Dall’Ava, Maximilian Giordano e Matteo Vigo per questo importante traguardo.

Il Club del Mare da sempre si impegna per avvicinare tutti allo sport, facendo dell’inclusione un vero perno per tutta la sua attività, che negli anni si è arricchita di nuove professionalità e nuove discipline, come nel caso del wingfoil, disciplina emergente di cui Massimo Sterpone è uno dei primi istruttori federali d’Italia. Ad accompagnarlo in questa nuova avventura al Club del Mare è Marta Monge, campionessa italiana windsurf IQfoil e vicecampionessa europea wingfoil, che al Club del Mare incanta tutti con le sue acrobazie in mare e si dedica con passione a trasmettere i segreti di questa disciplina ai tantissimi che si stanno avvicinando a questo mondo; anche Marta, come Max, è tra i primi istruttori federali di wingfoil riconosciuti in Italia. A completare la compagine degli istruttori qualificati per le tavole a vela c’è Cecilia Ghella, istruttrice di windsurf che riesce ad avvicinare con professionalità e passione adulti e bambini a questo fantastico sport.

L’impegno del Club del Mare nell’organizzazione di regate è storico, partendo dal Campionato del Mondo di Fireball del 1985, l’Europa Cup Laser nel 2006 fino all’ultima edizione del Trofeo Primavera organizzato a marzo di quest’anno e giunto alla 52a edizione, per arrivare alla prossima regata dell’1-2 e 3 novembre per la quale è previsto l’arrivo di oltre 200 imbarcazioni.

Un impegno continuo, affrontato con passione e competenza e che ha dato e continua a dare tante soddisfazioni ai soci che dedicano il loro tempo al buon funzionamento del sodalizio; un circolo nato nel 1949 e che quest’anno compie i suoi primi 75 anni… col vento in poppa!