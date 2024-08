Non capita di frequente che un condizionatore d’aria prenda fuoco all’improvviso ma a volte succede e se non si interviene subito i danni rischiano di essere gravi. Soprattutto bisogna sapere come intervenire perché siamo in presenza di un corto circuito elettrico e in questo caso gettare acqua sul fuoco si rischia ancora di più.

E’ accaduto nella giornata di oggi, martedì 13 agosto in un’abitazione al primo piano in vicolo Folchetto Malaspina, proprio nei pressi delle piazza più caratteristica di Tortona quando una famiglia si è accorta che fuori, in balcone, dove si trovava il condizionatore si è sprigionato un incendio a causa di un corto circuito. Per fortuna i pompieri di Tortona non erano impegnati in altri interventi e così sono arrivati subito sul posto spegnendo le fiamme e contenendo i danni.

FOTO DI REPERTORIO