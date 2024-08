Il Comune di Tortona come previsto dalla legge ha redatto il documento ufficiale di inizio mandato. Si tratta di una relazione molto importante propedeutica alla nuova attività amministrativa perché “fotografa” lo stato di salute del Comune necessario per capire quanto la Giunta Chiodi potrà fare nei prossimi anni in base alle risorse di cui dispone. Alla gente forse interesserà poco che l’indebitamento è del 5% (cioé la metà del limite di legge) e quante risorse siano disponibili per attuare i programmi proposti dal Centro Destra, tuttavia i non addetti ai lavori potranno trovare interessanti alcuni numeri sullo stato di salute del Comune, come ad esempio le azioni nelle società partecipate, il numero dei dipendenti del Comune, i dati sulla popolazione e tanto altro.

La cosa più importate è riassunta nella frase finale. “Sulla base delle risultanze della presente relazione, si rileva che la situazione finanziaria del Comune di Tortona non presenta situazioni di squilibrio emergenti, né criticità per quanto riguarda la liquidità e che, pertanto, non sussistono i presupposti per il ricorso alle procedure di riequilibrio vigenti.” Tutto è sul sito del Comune ma per comodità abbia “scaricato” il documento che potete leggere QUI .