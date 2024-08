Fine settimana di intensi controlli da parte dei Carabinieri novesi. L’ultimo servizio straordinario ha visto impiegate, oltre alle Gazzelle già impegnate nelle normali attività, ulteriori quattordici pattuglie provenienti dalle Stazioni del territorio, che hanno controllato le zone centrali di Novi Ligure, Arquata Scrivia, Serravalle Scrivia, Gavi e Pozzolo Formigaro.

Gli equipaggi hanno effettuato posti di controllo sulle principali arterie e controlli ai luoghi di aggregazione, concentrandosi su quelli che nel recente passato hanno dato problemi di ordine e sicurezza pubblica, bar e sale scommesse.

Undici gli esercizi pubblici sottoposti a controllo, 120 le persone identificate e 27 i veicoli ispezionati.

L’attività, oltre a permettere di riscontrare violazioni al Codice della Strada, ha portato alla segnalazione alla Prefettura di un assuntore di sostanze stupefacenti, trovato in possesso di hashish detenuto per uso personale, e all’arresto di due persone per furto di gasolio da un veicolo in sosta e resistenza a Pubblico Ufficiale.