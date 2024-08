Sono ben tre le esibizioni che il CorodellaValCurone terrà la prossima settimana, inaugurando la consueta tournée estiva. Si inizia giovedì 14 Agosto quando, nel contesto della nona edizione del “il borgo diventa osteria” di S. Sebastiano Curone, la corale si esibirà a partire dalle ore 20 sul sagrato dell’ oratorio dei Rossi. Venerdì 16 invece, saranno ospiti a Volpedo in occasione della festa patronale: il concerto sarà alle ore 19,30 in piazza Mons. Guerra. Ultimo concerto della settimana domenica 18, alle ore 21 nella chiesa parrocchiale di Gremiasco. In tutte le occasioni, sarà presentato un repertorio di canti ebraici, spiritual e pop accompagnati da chitarre e percussioni. Il tutto, come sempre, sotto la direzione del maestro Giorgio Ubaldi, insegnante di coro a Milano e Piacenza, che da anni trascorre le vacanze in Val Curone e che pian piano ha dato vita a questo coro riunendo voci e persone molto diverse tra loro ma unite nella passione per la musica e dalla voglia di divertirsi.

Lorenza Cavanna