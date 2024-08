Prende il via ad agosto la seconda edizione del Rapallo Comedy Night, nella meravigliosa cornice del Parco di Villa Tigullio.

Una rassegna che porterà in scena spettacoli per tutta la famiglia, non solo comici ma anche di teatro e story telling, con alcuni tra i più popolari attori e star del web del momento.

Si parte l’8 agosto, alle ore 21, con lo spettacolo “Uh, dalla clava a Tik Tok’” di Enzo Paci.

Esilarante monologo di satira sociale sui vizi dell’uomo moderno. Ci siamo davvero evoluti oppure siamo sempre gli uomini delle caverne? Paci, uno dei comici più forti degli ultimi anni, nonchè attore di fiction e cinema, di recente protagonista della serie TV BLANCA, e della fiction di RAI 1 sulla vita di Paolo Villaggio “Come è umano lui”.

In questo monologo Enzo Paci ci parla di lui, della sua visione della vita, dell’amore, della religione e del matrimonio.

Si prosegue il 9 Agosto, sempre alle ore 21,00 con il duo CASA ABIS, star e idoli del mondo social, con più di 1 milione di Followers.

Attori, comici e content creator, Stella Falchi e Gabriele Abis, dopo essersi formati come attori teatrali, sono insieme da sei anni, sia fuori che sul palco. Il divertentissimo duo social noto ai più come Casa Abis, sono delle vere e proprie star del mondo social dove hanno portato i momenti significativi della propria convivenza e la ricerca di tutti i possibili trucchi per attingere ad una forma duratura di felicità, quella a due.

Il 23 Agosto sarà invece il turno di Edoardo Prati, giovane divulgatore di cultura seguitissimo dai teenager, che porterà in scena il suo spettacolo teatrale aspettando “Cantami d’amore”, e si chiuderà il 26 Agosto con l’arrivo a Rapallo dell’attore del momemto Pierpaolo Spollon, attore protagonista di Blanca, Doc, Odio il Natale , che porterà in scena il suo spettacolo “Quel che provo dir non so” reduce da sold out in tutti i principali teatri italiani.

Biglietti su mailticket.it