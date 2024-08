Martedì 13 agosto 2024, alle ore 21 e alle ore 22 due visite in orario serale alla Pieve di Novi Ligure.

Questo edificio, realizzato originariamente in stile romanico, fu quasi completamente distrutto durante le guerre che afflissero il nostro territorio nei secoli XVI e XVII, e ricostruito nelle forme attuali alla fine del Seicento (come si può vedere dall’immagina allegata, già pubblicata da don Franco Zanolli) salvando così le poche vestigia medievali sopravvissute.

La Pieve di Novi Ligure è stata poi utilizzata come set per alcune riprese dello sceneggiato televisivo “I Promessi Sposi” di Sandro Bolchi, trasmesso in otto puntate dalla RAI a partire dal 1 gennaio 1967: il racconto che le volontarie e i volontari del gruppo “Antiche Chiese di Novi Ligure” ripercorrerà proprio questo lasso di tempo, dal Medioevo al Seicento, fino all’epoca della televisione.

Le visite, gratuite e a libero accesso, cominceranno alle 21 e alle 22 dall’Oratorio Parrocchiale (che ha l’ingresso proprio accanto alle absidi medievali), che potete raggiungere passando dal secondo cancello a destra della facciata, e proseguirà poi salendo fino al piazzale antistante la chiesa, concludendosi all’interno di questa.