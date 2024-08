Ed eccoci arrivati al grande giorno, MERCOLEDI 7 agosto alle ore 21,00 presso Banchina Aicardi sul porto di Imperia Oneglia si svolgerà il concerto di Serena Bagozzi BAGS vocalist storica di Claudio Baglioni con il suo gruppo. Andrea Di Pasqua chitarra, Michele Di Carlantonio basso e Massimiliano Chiapperi batteria.

L’intero ricavato andrà al progetto 2024 dell’Associazione Il Cuore di Martina odv.

Non è un semplice concerto di grandi professionisti con le cover del cantautore romano, ma un piccolo grande gesto d’amore per aiutare il Servizio Trasporto Emergenza Neonatale del Gaslini con l’acquisto di una incubatrice specificamente progettata per il trasporto neonatale (Koala) e un modernissimo ventilatore polmonare indispensabile per questa impegnativa attività.

Il cuore di Martina Vi aspetta perché ciò che doni è tuo per sempre.

Evento con il Patrocinio della Città di Imperia.

Info e prenotazioni posti a sedere:

Roberta Ramoino 335 321 123

Paola Savella 338 7338321

Lino Vitali 335 661 8776

info@espansioneeventi.it

Si ringraziano per la collaborazione:

Espansione Eventi

Nada Mas Service

Costruire & ristrutturare Scarl

Car & Service Automobili Imperia

Ineja – Comitato San Giovanni e Accademia dello Stoccafisso

Un particolare ringraziamento va

agli sponsor, ai donatori e a chi ci sarà mercoledì sera, soprattutto a quelli che vengono da lontano!

Posti a sedere donazione da € 15,00