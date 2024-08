Oggi non sono messe affatto bene e molti turisti si sono chiesti perché lasciare la passeggiata a mere e la zona di via Tortino in queste condizioni, ma il motivo per cui non sono stati eseguiti rappezzi provvisori che sarebbero durati lo spazio di qualche mese è semplice: passeggiata a mare da via Varcavello a Torrente Evigno subirà un bel restyling, soprattutto nella pavimentazione che verrà cambiata, mentre nulla si sa ancora se ci saranno interventi sulla ultracentenaria balaustra.

Il Comune di Diano Marina, infatti, ha adottato due delibere di particolare rilevanza per il futuro urbanistico e turistico della città. Gli interventi riguarderanno il restyling di due aree strategiche: Viale Torino e la passeggiata a mare. Questi progetti si inseriscono in un più ampio programma di riqualificazione urbana che mira a valorizzare il patrimonio pubblico, migliorando la qualità della vita dei residenti e l’attrattività turistica.

La prima delibera riguarda Viale Torino, una delle principali vie di accesso all’abitato dianese. Con l’arrivo della ciclovia Tirrenica, Viale Torino assumerà un ruolo ancora più centrale nella viabilità cittadina, motivo per il quale la Giunta comunale – riconoscendo la necessità di un intervento che non sia solo estetico ma anche funzionale – ha deciso di avviare un processo di riqualificazione architettonica e viabilistica di questa arteria. L’obiettivo è duplice: da un lato, migliorare l’aspetto del viale e, dall’altro, adeguarlo alle future esigenze di mobilità ciclopedonale. Per ora, l’atto non comporta alcun impegno di spesa, lasciando spazio a future delibere per la definizione del budget.

La seconda delibera si concentra sulla passeggiata a mare, uno dei simboli di Diano Marina. In particolare, l’intervento interesserà il tratto compreso tra il rio Varcavello e l’argine destro del torrente San Pietro, dove la pavimentazione e gli arredi urbani necessitano di un sostanziale ammodernamento. L’Amministrazione comunale ha già intrapreso negli anni scorsi opere di valorizzazione della passeggiata: questo nuovo progetto mira a completare la riqualificazione, rendendo la zona ancora più accogliente per residenti e turisti.

“Si tratta di interventi che rappresentano un passo significativo per Diano Marina, una città che continua a investire nella qualità dei suoi spazi pubblici” ha dichiarato il Sindaco Cristiano Za Garibaldi. “La riqualificazione di Viale Torino e della passeggiata a mare non solo migliorerà l’estetica urbana, ma contribuirà anche a rendere la città più vivibile e sostenibile, in linea con le tendenze contemporanee di urbanistica sostenibile e mobilità dolce”.

