Nel variegato cartellone dell’Emd Festival di Diano Marina è arrivato il momento del rock con una serata dedicata ai Queen, una delle formazioni più importanti della scena musicale internazionale, assoluta protagonista degli anni ‘70 e ‘80, in grado di vendere oltre 300 milioni di dischi e tenere, tra il 1971 ed il 1986, la bellezza di 707 concerti in 26 Paesi.

Giovedì 22 agosto (ore 21.30) sul palco di Villa Scarsella andrà in scena il Queen Tribute Show dei Break Free, gruppo veneto da molti ritenuto il tributo alla band britannica n° 1 in Europa, che vanta concerti nelle stesse location che hanno accolto artisti di fama mondiale come Bob Sinclar, Ben Harper, Achille Lauro, Pfm, Dream Theater, Lenny Kravitz, Kiss e molti altri.

I Break Free sono Giuseppe Malinconico, Paolo Barbieri, Kim Marino e Sebastiano Zanotto. Giuseppe, il cantante della band, è stato descritto da molti fan come il miglior Freddie Mercury dopo l’originale e sono le sue esibizioni dal vivo a dimostrarlo. Giuseppe ha meticolosamente analizzato e incarnato il linguaggio del corpo del leader dei Queen, il timbro vocale, l’estensione, l’accento, la pronuncia. Lo stesso vale per gli altri membri della band: lo stile di Brian May, Roger Taylor e John Deacon è fedelmente riproposto da Paolo, Kim e Sebastiano, con il risultato di trasmettere la stessa contagiosa energia dei Queen degli anni d’oro.

Tra i brani che saranno eseguiti a Diano Marina non mancherà Bohemian Rhapsody, considerata dai critici e da sondaggi popolari tra le migliori canzoni di tutti i tempi, e poi sarà ripercorsa la gloriosa discografia che contiene hit immortali quali Somebody to love, We are the champions, Don’t stop me now e Crazy little thing called love, We will rock you, Who wants to live forever, I want it all e The show must go on, Radio Ga Ga e A kind of magic, Another one bites the dust, I want to break free e Spread your wings.

Per gli appassionati si tratta di un’occasione da non perdere, considerato che i Break Free (www.breakfreeshow.com/it/) sono solitamente impegnati all’estero, in particolare in Germania e Francia, dove abitualmente riempiono piazze, stadi e teatri. Numerose le richieste arrivate da fuori regione.

La prevendita (posti numerati) procede spedita. Costo dei biglietti: 25 euro (primo settore), 20 euro (secondo settore), 10 euro (Under 14). Per info e prenotazioni: 351.4221860 (anche whats app), info@emdfestival.it. I biglietti possono essere fisicamente acquistati presso l’Ufficio Emd di via Cavour 30 a Diano Marina (ore 9.30-12.30, escluso festivi) o presso Gianna Viaggi a San Bartolomeo al mare (via Aurelia 137).

Il ricco cartellone del 13° Emd Festival si completerà sabato 24 con la serata dedicata all’operetta, Al Cavallino Bianco, e giovedì 29 agosto con l’Anima del Tango, spettacolo che l’ensemble Dodecacellos dedicherà ad Astor Piazzolla. In corso anche la prevendita per questi due spettacoli.







13° Emd Festival – I rimamenti appuntamenti

Giovedì 22 agosto

Queen Tribute Show – Tributo ai Queen

Concerto-spettacolo dei Break Free (Giuseppe Malinconico, Paolo Barbieri, Kim Marino e Sebastiano Zanotto)

Primo settore: 25 euro – Secondo settore: 20 euro – Under 14: 10 euro





Sabato 24 agosto

Al Cavallino Bianco – operetta in due atti di Ralph Bénatzky

Interpreti: Domingo Stasi (Leopoldo), Cristiano Scilla (Gioseffa), Alessandro Brachetti (Sigismondo Cogoli), Silvia Felisetti (Claretta H.), Domenico Menini (Piergiorgio Bellati), Federica Venturi (Ottilia Bottazzi), Fulvio Massa (Petronio Bottazzi), Stefano Orsini (prof. Hinzelmann).

A cura della Compagnia Teatro Musica Novecento. Orchestra Cantieri d’Arte diretta da Stefano Giaroli. Regia: Alessandro Brachetti. Coreografie: Salvatore Loritto.

Primo settore: 24 euro – Secondo settore: 20 euro – Under 14: 10 euro





Giovedì 29 agosto

L’Anima del Tango – Omaggio ad Astor Piazzolla

Ensemble Dodecacellos – Direttore: Andrea Albertini

Posto unico: 15 euro – Under 14: 10 euro